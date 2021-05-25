Gençler, dünya sorunlarına çözüm arayacaklar - Son Dakika

Dünya çapında 120 ülkede gerçekleşen YouthSpeak Forum etkinliğinin, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC tarafından Türkiye'de ikinci defa mayıs ayında gerçekleşeceği duyuruldu.

Pandemi koşulları dolayısıyla online gerçekleşecek olan etkinliğe şimdiden 1000'den fazla kayıt bırakıldığı belirtildi. Etkinlik kapsamında, 29-30 Mayıs tarihlerinde 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' hakkında atölye çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Gençlerin, dünya sorunları adına çözüm üretmek için inisiyatif alacağı forumda UNWOMEN (Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu), Mor Çatı Vakfı, Habitat Derneği, Yanındayız Derneği, GİRVAK, HENKEL Türkiye, Şişecam, Sistem Global Danışmanlık, Sizlikİş ve TEDX konuşmacısı Pınar Kanık gibi kurum ve isimlerin yer alacağı kaydedildi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE VURGU YAPILACAK

2 gün sürecek olan etkinliğin ana teması olarak belirlenen, 'Küresel Amaçlar'dan İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' üzerine düşünmek, aksiyona geçmek için AIESEC Türkiye'nin tüm gençlerini etkinliğe davet etti. Tamamen ücretsiz olacak online etkinlik kapsamında, gençler çeşitli organizasyon ve firmalarla buluşturulacak ve etkinlik sonrasında sertifika sağlanacak.

29-30 Mayıs tarihlerinde etkinliğin bir parçası olmak isteyen katılımcı adayları sosyal medyada 'youthspeakturkey' kanalları üzerinden başvuruda bulunabilecek.