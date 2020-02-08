Gençler eğitim kurslarına ilgi gösteriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gençler eğitim kurslarına ilgi gösteriyor - Son Dakika

Gençler eğitim kurslarına ilgi gösteriyor

6 saat önce

Eyyübiyeli gençler, ilçedeki gençlik merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

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Eyyübiyeli gençler, ilçedeki gençlik merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.


Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerine yoğun ilgi görüyor. Şehit Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezi ile 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Kuran-ı Kerim kursunda 175, El Sanatlarında 130, Resim kursunda 250, Bilgisayar kursunda 180 ve YKS sınavına hazırlanan 310 öğrenciye hizmet veriliyor. YKS sınavını öncesi yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile sınavlara hazırlanan öğrencilere hazırlık sınavları ve etüt çalışması da uygulanıyor. Gençlik Merkezlerinde çeşitli kurslara katılan gençler sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirterek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eyyübiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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