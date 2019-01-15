Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor" Projesi

Ünye ilçesinde "Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor" projesinin ödül töreni düzenlendi.

Ünye ilçesinde "Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor" projesinin ödül töreni düzenlendi.



Ünye El Ele Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ile Altınordu ilçelerini kapsayan proje tamamlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ünye Çakırbey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, okuma ve okuduğunu anlama kültürünün çocukların birçok kabiliyetini artıracağını belirterek, bu nedenle okuma konusunda gelen her türlü teklife açık olduklarını söyledi.



Baş, hayata geçirilen projeyi başarılı bulduğunu ve bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.



Ünye El Ele Derneği Başkan Vekili Fatih Uygun ise gençlerin sağlıklı ve faydalı zaman geçirmesi, ilim, bilim, kültür ve sporda donanımlı birer birey olması amacıyla yürüttükleri faaliyetler kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.



Bu projeyle belli bir zümreye hitap eden kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırdıklarını aktaran Uygun, şunları kaydetti:



"En büyük sorun cehaletin olduğunu, okumadıklarını, haram ile helalin arasındaki o ince çizgiye vakıf olamadıklarını gördük. Bu yüzden derneğimiz çatısı altında Kitap Kafe kurduk. Bu Kitap Kafe'de özellikle risk gurubu altındaki çocuklarımıza okumanın kıymetini anlatmak ve okumayla büyümelerini sağlamak için bir organizasyon düzenledik ve başarıya ulaştık. Sonrasında Kitap Kafe'nin belli bir zümreye hitap ettiğini görüp 'Kitap okuma alışkanlığını büyütelim ve kitap okuma alışkanlığını tüm ilimize yayalım' dedik. Bu maksatla da bu projeyi hayata geçirdik. Bu projenin de sonunda yüzlerce öğrencinin okuma alışkanlığı kazanması için yola çıktık. İnşallah başarıya ulaşmışızdır."



Konuşmaların ardından proje kapsamında okunan kitapların çıkartılan özetleri doğrultusunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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