Gençler "en çok" dışarı çıkmak için 112'yi aradı - Son Dakika
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Gençler "en çok" dışarı çıkmak için 112'yi aradı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler, Konya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok dışarıya çıkabilmek için aradı.

Gençler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler, Konya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok dışarıya çıkabilmek için aradı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlar, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentte oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinden yardım talep ediyor.

Belirlenen yaş gruplarına getirilen kısıtlamaların ardından Konya 112 Acil Çağrı Merkezini 77 bin 711 kişi aradı, bu taleplerden 74 bin 338'i yerine getirildi.

En fazla talep maaş çekme, gıda ihtiyacı ve dışarıya çıkma izni konularında yaşanırken, fatura ödeme, ilaç ihtiyacı ve sosyal yardım gibi konularda daha az talep geldi.

Özellikle 20 yaş altı gençlerin yoğun talepte bulunduğu dışarı çıkma izni için, 5 bin 361 kez acil çağrı merkezi arandı. Bu konu, kentte en çok talep gören üçüncü konu oldu.

Konya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İrfan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayımlanan genelgenin ardından, acil çağrı merkezi olarak, evden çıkması kısıtlanan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tüm altyapıyı hazırladıklarını söyledi.

Acil Çağrı Merkezindeki sistemi 31 ilçenin tamamında aktif olarak kullandıklarını ifade eden Yüksel, "Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız genellikle maaş çekme, gıda, ilaç ve sosyal yardım taleplerinde bulunurken, 20 yaş altı gençlerimiz ise dışarıya çıkmak için izin alma talebiyle 112'yi aramakta. Bu taleplerden uygun görülenler hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir." diye konuştu.

Yüksel, çağrı merkezini arayarak kendilerinden yardım isteyen vatandaşların taleplerinin "Vefa İletişim Programı" üzerinden hızlı bir şekilde iletilerek karşılandığını aktardı.

"Ehliyetsiz seyahat edebilir miyim?" diye soranlar var

Bakanlık tarafından çeşitli kısıtlamaların getirilmesinin ardından, çağrı merkezini değişik talepler için de arayanların olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Örneğin bir vatandaşımız ehliyetinin olmadığını, ancak şehirler arası seyahat edip edemeyeceğini sordu. Doğal olarak bu talebi karşılanmadı. Bir amcamız bahçesindeki ağaçları sulamak için izin istedi. Bu amcamıza ise gerekli izini sağladık. Kısıtlamalar, genel olarak çağrı merkezlerinin yoğunluğunu da arttırdı. Bizim çağrı merkezimizin yoğunluğu üç kat arttı."

Yüksel, çağrı merkezinin hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde bütün altyapısıyla hazır olduğunu anlattı.

Bu kapsamda, daha iyi hizmet verebilmek için ilave çağrı salonları oluşturulduğunu dile getiren Yüksel, "Daha önce günlük 6 bin-6 bin 500 çağrı alırken, şu anda 17 bin civarında çağrı almaktayız. Biz de bunun tedbirlerini aldık. Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız kurallara uysun. Onların 112'yi araması yeterli. Taleplerini hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:32 Kaynak: AA

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