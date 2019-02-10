Son Dakika Haberleri: Gençler Epe Federasyon Kupası Sona Erdi

Gençler Epe Federasyon Kupası Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Mersin'nde düzenlenen Gençler Epe Federasyon Kupası kupalar sahiplerini buldu.

Gençler Epe Federasyon Kupası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Mersin'nde düzenlenen Gençler Epe Federasyon Kupası kupalar sahiplerini buldu. Mersin Tenis Kompleksi'nde 9- 10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon 11 ilden 81 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdi. Genç Erkek Epe kategorisinde Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Tezcan, Genç Kızlar Epe'de ise Çankaya Eskrim Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kılbaş birincilik kupasının sahibi oldu. 

Müsabakalar sonucunda; Genç Erkekler Epe kategorisinde Konyaspor Kulübü sporcusu Hilmi Taha Ekenler ikinci, Alfa Eskrim Spor Kulübü sporcusu Doruk Çika ise üçüncü oldu. Başarılı sporcular kupalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber'in elinden aldı. 

Genç Kızlar Epe kategorisinde ise Alfa Eskrim Spor Kulübü sporcusu Lal Erman ikinci, Adıyaman GSK sporcusu Merve Ersoy ise üçüncülük kupasını kazandı. Başarılı sporcular kupalarını Mersin Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar'ın elinden aldı. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

Türkiye, Mersin, Spor
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