Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nın bu yıl Ordu'da yapılacağını açıkladı.



Türkiye Boks Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, 9-16 Şubat 2020 tarihileri arasında Ordu Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Ordu'nun son yıllarda boksta yaptığı büyük başarılarla adından söz ettirmeye başlamıştı. Federasyonumuz da bir nebze olsun bizlere destek oluyor. Daha önce farklı kategorilerde boks şampiyonları yapılmıştı. 2020 yılında da yine Türkiye Boks Federasyonu'nun en büyük organizasyonlarından birisi olan Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nın ilimizde yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Genç, şampiyonaya 81 ilden 600 sporcunun katılmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu Ordu'nun tanıtımı ve ekonomisi için güzel bir organizasyon olacak. Çok iyi dereceler yapmış sporcular Ordu'ya gelecek ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular da burada belirlenecek" şeklinde konuştu.



Bütün Orduluları şampiyonaya davet eden Mustafa Genç, ayrıca emeği geçenlere de teşekkür etti. - ORDU