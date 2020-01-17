Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, Ordu'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, Ordu'da yapılacak - Son Dakika Spor

Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

7 saat önce

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nın bu yıl Ordu'da yapılacağını açıkladı.

Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, Ordu'da yapılacak, System.String[]

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nın bu yıl Ordu'da yapılacağını açıkladı.


Türkiye Boks Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, 9-16 Şubat 2020 tarihileri arasında Ordu Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Ordu'nun son yıllarda boksta yaptığı büyük başarılarla adından söz ettirmeye başlamıştı. Federasyonumuz da bir nebze olsun bizlere destek oluyor. Daha önce farklı kategorilerde boks şampiyonları yapılmıştı. 2020 yılında da yine Türkiye Boks Federasyonu'nun en büyük organizasyonlarından birisi olan Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nın ilimizde yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Genç, şampiyonaya 81 ilden 600 sporcunun katılmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu Ordu'nun tanıtımı ve ekonomisi için güzel bir organizasyon olacak. Çok iyi dereceler yapmış sporcular Ordu'ya gelecek ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular da burada belirlenecek" şeklinde konuştu.


Bütün Orduluları şampiyonaya davet eden Mustafa Genç, ayrıca emeği geçenlere de teşekkür etti. - ORDU

Türkiye, Genç, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" komşu ilde yan sanayi için OSB'ye talepleri artırdı
Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler Ferdi Boks Şampiyonası, Ordu'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]