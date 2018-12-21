Gençler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
3 saat önce
Osmaniye'de okul sporları kapsamında, Gençler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.
Osmaniye
'de okul sporları kapsamında, Gençler Futbol
İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.
Fakıuşağı Mahallesi'nde sentetik sahada oynanan müsabakalara, 21 okul takımından 380 sporcu katıldı.
Final müsabakasında rakibi Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ni yenen Yavuz Sultan Selim
Mesleki ve Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ligde birinci olurken, Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Derviş Paşa Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Final maçı sonrasında düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve sporculara madalya verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:10 Kaynak: AA
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