Gençler futsal müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençler futsal müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Gençler futsal müsabakaları tamamlandı

6 saat önce

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Gençler Kız-Erkek Futsal müsabakaları sona erdi.

Gençler futsal müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Gençler Kız-Erkek Futsal müsabakaları sona erdi.


Düzce Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda 13, erkeklerde 25 okul takımı katıldı. Gençler Futsal müsabakaları sonunda kızlarda Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Arsal Anadolu Lisesi üçüncü, Gölyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.


Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı İsmail Atay takdim etti. - DÜZCE

Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
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