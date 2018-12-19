Gençler Girişimcilik, İş Birliği Ve Takım Çalışmasını Öğrenmeli

Bu yüzyılın becerileri; girişimcilik, iş birliği ve takım çalışması

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 21. Yüzyıl becerilerinin girişimcilik, yenilikçilik, değişimcilik, iş birliği, ilişki yönetimi, takım çalışması olduğunu söyledi. Tarhan, "Takım çalışması, iş birliği ve ilişki yönetimini bilmeyen bir kimse, dahi de olsa olağanüstü yetenekleri de olsa takım çalışmasının başarısını yakalayamıyor. O kişi sınırlı kalıyor ama iş birliği becerisi varsa, ilişki yönetimini biliyorsa daha iyi sonuçlar alıyor" dedi.

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde liselere yönelik gerçekleştireceği 6. Bilim ve Fikir Festivali, gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Şişli Grand Cevahir Hotel'de festivale ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısı, Avrupa yakasındaki okullarda görev yapan rehber öğretmenleri ve okul müdürlerini buluşturdu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katıldığı toplantıda festivalle ilgili bilgiler verildi.

Gençlere vizyon kazandırmak istiyoruz

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlere proje kültürü ve girişimcilik kavramını öğretmek ve o vizyonu kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını, her geçen sene festivalin gençlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bir toplumun gelişmesinde bilim ve sanata verilen önemin büyük katkısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, "İbni Sina'nın bir sözü var; bilim ve sanat iltifat ve rağbet görmediği yerlerden göç eder diyor. Bilim ve sanat iltifat görmeyen yerlerden göç ettiğine göre eğitimci olarak, insan yetiştirmenin önemini bilen kimse olarak bilim ve sanata önem ve destek vermek gerektiğini, bu alanların eksik bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Toplum olarak sonuç alma konusunda aceleciyiz. Bir Çin atasözü var; '1 yıllık varlık istiyorsanız buğday ekin, 10 yıllık varlık istiyorsanız ağaç dikin, 100 yıllık varlık istiyorsanız insan yetiştirin' diyor. Eğitim işi çok uzun vadeli bir süreç gerektiriyor. Bilim de öyle. Nobel Ödülü alacak bilim insanlarının bizim ülkemizden çıkmasını istiyoruz. Temelleri şimdi atılırsa sosyolojik fazlar 30-60-90 yıl sonra sonuç alınabileceğini söylüyor. Bu nedenle eğitim hem özen hem de sabır isteyen bir iş" diye konuştu.

21. yüzyılın becerileri öğretilmeli

21. yüzyılın becerilerinin, girişimcilik, yenilikçilik, değişimcilik, iş birliği, ilişki yönetimi, takım çalışması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, "Takım çalışması, iş birliği ve ilişki yönetimini bilmeyen bir kimse, dahi de olsa olağanüstü yetenekleri de olsa takım çalışmasının başarısını yakalayamıyor. O kişi sınırlı kalıyor ama iş birliği becerisi varsa, ilişki yönetimini biliyorsa bir network oluşturuyor. Böylece daha iyi sonuçlar alıyor. Onun için iş birliği becerisinin geliştirilmesi gerekiyor. Projeler de genellikle takım çalışmasıyla oluyor. Burada danışmanlık ve mentorluk çok önemli. Onun dışında ekip çalışması çok önemli. Hep ben diyenler ve benmerkezci olan insanlar bulundukları kurumu zehirleyecek hale gelebiliyorlar. Bu nedenle duygusal zekâ ve pozitif psikoloji eğitimi giderek önem kazanıyor. Kişinin kendisiyle ilişki kurması, başkalarıyla ilişki kurması, sosyal dokunun bir parçası olmayı öğrenmesi önemli" dedi.

Gençlere ego ideali vermemiz gerekiyor

Bilimin öngördüğü liderliğin pozitif liderlik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Asıl liderlik kendi kendimizi yönetebilmek, bunların mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Gençlere ego ideali vermek gerekiyor. 90 öncesi kuşağın sosyal hedefleri vardı. Hangi dünya görüşünde olursa olsun, toplum için, insanlar için bir şeyler yapmak. Ama şimdiki gençlere bakıyoruz hayalleri hep kendiyle ilgili. Evim olsun, arabam olsun istiyor. Gelecekle ilgili hayal kurmakla birlikte vatanı ve ülkesi için hayaller kurması lazım" dedi.

Pozitif Psikoloji dersi veriyoruz

Harvard ve Yale üniversitelerinde daha çok yakın bir zamanda ders olarak okutulan Pozitif Psikoloji'yi kurulduğu 2011'den bu yana zorunlu ders olarak verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bu derslerde empati, ilişki yönetimi, minnettarlık, bağışlayıcılık eğitimi var Bunlar bizim Anadolu irfanından alınmış bilgiler. Bunlar şimdi 21. Yüzyıl becerileri olarak teşvik ediliyor. Onun için biz bu festivali düzenlerken sadece fen bilimlerine değil, sosyal bilimlerde de projeler üretmelerini istedik" diye konuştu.

Bu festivali bütün çocuklarımıza duyurmalıyız

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen festivalin çocukların düşüncelerini ateşleyen önemli bir çalışma alanı oluşturduğunu belirterek tüm öğretmenlerden öğrencilerin bu festivale katılması için teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim kurumları 2023 hedeflerinde en güvendiğim kurum

Ülkemizin koyduğu 2023 hedeflerinde, hatta 2071 hedeflerinde en fazla güvendiği kurumların başında eğitim kurumları olduğunu ifade eden Levent Yazıcı, "Bütün değişimi başlatacak olan, gelişimi tetikleyecek olan, aslında var olan kültürün ve değerlerin gelecek kuşaklara aktaracak ve asıl değişimi başlatacak olan eğitim kurumlarıdır. Ben bu yönden de bu tür çalışmaların değişim ve gelişimin olmazsa olmazı olacağına inanıyorum" dedi.

İnsanın içinde var olan iyiliği nasıl yeşertebiliriz?

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, "Değişen Dünyada İyiliği Yeşertebilmek" başlıklı bir konferans verdi. Her dönemin beraberinde değişimleri getirdiğini kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, her gelişmenin fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

Kendi doğasının iyiliğini ortaya çıkarabilen insanlar yetiştirmeliyiz

Günümüzde çoğumuzun gençlikte umut kalmadığını, geleceği hiç iyi görmediğini söylediğini hatırlatan Prof. Dr. Arıboğan, şunları söyledi: "Çok kıymetli bir öğretmen, 2 bin 500 yıl önce yaşayan Sokrates de gençlere dair umudunun kalmadığını, gençlerin saygısızlaştığını ve tüm değerlerini kaybettiğini söylüyor. 2 bin 500 yıl önce de umudunu kaybeden öğretmenler vardı. Yine bir değişim çağındayız, yine umutlarımızı kaybetmemize neden olabilecek bazı gelişmeler görüyoruz ama bu kadar negatif olmayalım. Gerçek böyle değil. Her yeni gelişme, kendi uygarlığımızı daha ileriye götürebilmemiz için, gençlerimize daha çok fırsat yaratabilmemiz için, kendi hayatlarımızı güzelleştirebilmemiz için bir fırsata dönüştürülebilir çünkü teknoloji, bilgi, bilim tek başına nötrdür. İnsanlığın kötülüğüne de iyiliğine de kullanılabilir. Bilimin teknolojiyi ya da geleceği iyi ya da kötü yapan şeyden söz ettiğimizde bir küçük boyutu atlamamamız gerekiyor; o da insanın içinde var olan iyiliği nasıl yeşertebiliriz. Bilimi nasıl iyiye yönlendirebiliriz çünkü biz eğitimciyiz. Eğitim insanı şekillendiren, bir vatandaşa dönüştüren ve onu belli kural ve kalıpların içerisine yerleştirebilen bir alandır. Biz yetiştiriyoruz, biz filizlendiriyoruz. Biz eğitimciler olarak kendi doğası içinde, kendi doğasının iyiliğini ortaya çıkarabilen, yaratıcılığını ortaya çıkarabilen yani yetişmesine izin verdiğimiz bireyler yaratmak zorundayız. Bugünkü dünyada eğitimin gerçek anlamı ve amacı bu olmalı."

Çocuklar yalnızlığın pençesinde

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk ise Bilim ve Fikir Festivali Tanıtım Sunumunu yaptı. Bu ülkenin her yönüyle güçlü nesillere ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Konuk, festivalle icat çıkaracak beyinler aradıklarını kaydetti. Teknoloji nedeniyle çocuk ve gençlerin yalnızlığın pençesinde olduğunu ifade eden Konuk, çocuk ve gençlerin proje üretirken sosyalleşmelerine olanak sağladıklarını söyledi. Yoğun katılımla gerçekleşen program ÜÜ TV'den de canlı olarak yayınlandı.

Son başvuru tarihi; 22 Şubat 2019

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği 6. Bilim ve Fikir Festivali, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'ne bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride başvuru kabul edilecek. Festival için son başvuru tarihi 22 Şubat 2019 olarak belirlendi. Bu yıl da yine dereceye girenler ödüllendirilecek. Her üç kategoride ilk üç dereceye gireceklerden; birinci olanlara 6 bin lira, ikinci olanlara 4 bin lira ve üçüncü olanlara 2 bin lira ödül takdim edilecek. 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 lira ödül verilecek. Proje danışman öğretmenleri dereceye giren proje ödülünün yarısını alacak.