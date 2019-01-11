Gençler Görme Engellileri Anlamak İçin Empati Kurdular

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte gözlerine bant takan gençler önlerine konulan engelleri aşmaya çalıştı.



Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları hissettirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Etkinlikte görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları empati kurarak, anlamak ve onların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gençlerin gözlerine siyah bant takılarak önlerine konulan engelleri beyaz baston ile aşmaları istendi. Ellerinde bastonla önlerine çıkan engelleri aşmakta güçlük çeken gençler görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları bir an olsun hissetmeye çalıştı.



Etkinlikle görme engelli vatandaşları daha iyi anladıklarını belirten gençlerden Zeliha Fırın "Gözlerim kapandığında dünyamın tamamen kararabileceğini, bir daha hiçbir şey göremeyeceğimi düşündüm. Bu durum beni korkuttu. Elime baston verildiğinde ne yapacağımı, nereye gideceğimi, nasıl davranacağımı hiçbir şekilde bilemedim. Gideceğim yer kısa bir mesafe olmasına rağmen sanki bana çok uzun bir mesafeymiş gibi geldi. Gitmem gereken yerden çok farklı bir yerde buldum kendimi gözlerim açıldığı zaman. Herkes bir engelli adayıdır aslında. Geleceğimin böyle bir dünyada olabileceğini düşünerek korktum. Herkesin engelli bireylere karşı duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.



"Ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilemedim"



Gençlerden Abdulhakim Duman ise "Gözlerim kapandığı zaman çok korktum nereye gideceğimi bilemediğim için. Elime baston aldığım zaman ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilemedim" diye konuştu.



Kendi ailesinde de görme engelli bireyin olduğunu belirten Şeyda Öztürk isimli genç ise "Gözlerim bağlandığında kendimi çok kötü hissettim. Hiçbir rengi görmemek, hiçbir yeri görmemek çok kötü bir duyguydu. Empati parkurunda nereye gideceğimi şaşırdım. Köşelere çarptım. Elimdeki baston bile hiçbir işe yaramadı. Görme engellilerin nasıl yaşadıklarını düşündüm ve hiç onlar gibi olmak istemedim. Benim anneannem görme engelli. Onun neler yaşadığını bir an olsun hissettim. Etraftakilerin yüzünü görmemek, nereye gittiğini ne yaptığını bilmemek çok kötü bir durum" dedi.



Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan Gençlik Merkezi olarak böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten gönüllü gençlerden Sinem Ayyıldız "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla toplumsal bir bilinç oluşturabilmek amacıyla okulumuza geldik. Burada bir engelli parkuru oluşturduk. Amacımız görme engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara dikkat çekebilmek, gençlerde farkındalık oluşturabilmekti. Umarım gençlerimiz için bu etkinlik faydalı olmuştur" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu

Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?