Son Dakika Haberleri: Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası

Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

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Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme müsabakaları yapıldı.

Daha sonra yapılan açılış töreninde konuşan TGF Başkanı Musa Aydın, ülkenin değişik illerinden gelen 500 sporcunun şampiyonada mindere çıkacağını söyledi.

Sporcuların azmini gördükçe çok mutlu olduklarını ifade eden Aydın, "Dereceye giren güreşçiler bizleri uluslararası arenada temsil edecek. Başarı eğer devamlı olursa başarıdır. Kalıcı başarılar elde etmek için yola çıktık. Göreve geldiğimiz ilk gün altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün gelinen noktada gençlerimiz uluslararası alanlarda bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Burada mücadele eden gençlerin içinden de mutlaka Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya Gençlik Hizmetleri İl Müdür Vekili Murat Acar da böylesine önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Şampiyona, 7 Nisan Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Aydın, Sakarya, Türkiye, Spor
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