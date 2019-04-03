Son Dakika Haberleri: Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na Doğru

Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na Doğru

2 saat önce

Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 5-7 Nisan tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 5-7 Nisan tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, İstanbul'dan 6, Ankara'dan 4, Sakarya, Antalya, İzmir, Konya, Samsun, Ordu, Rize, Kayseri, Bursa ve Yozgat'tan ikişer, diğer illerden birer takım minderde başarı arayacak.

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Secati Eker, müsabakaların Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu kurallarına uygun yapılacağını belirterek, "Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek. Şampiyonada seçilen 'en centilmen antrenör' ve 'en teknik güreşçi'ye madalya veya plaket, kürsüye çıkan ilk 3 takıma da kupa verilecek." ifadelerini kullandı.

Eker, şampiyonanın kentte düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ile tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Spor
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