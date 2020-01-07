Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 6. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan Erzincan Gençler Gücüspor deplasmanda Trabzon 1923 sporu deplasmanda 7-0'lık skorla yendi.

Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti, System.String[]

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 6. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan Erzincan Gençler Gücüspor deplasmanda Trabzon 1923 sporu deplasmanda 7-0'lık skorla yendi.


Türkiye Kadınlar 3. Futbol Liginde Erzincan'ı temsil eden iki takımdan biri olan Erzincan Gençler Gücüspor Trabzon deplasmanında rakibi Trabzon1923 sporu deplasmanda 7-0 yendi. Erzincan Gençler Gücüspor bu skorla zirvedeki yerini korumaya devam etti.


Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya ve Teknik Direktör Hakan Or, maçtan sonra futbolcularını, takımın golcü oyuncuları Sahra İskender ve Almira Kahramanoğlu ile teknik heyeti kutladı.


Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya, "Haftaya deplasmanda oynayacağımız Rizespor maçına kazanmak için çıkacağız" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Trabzon, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
22:41 Cem İlkel'den tarihi galibiyet! - Son Dakika Spor
22:34 Zanka eski takımına geri dönüyor - Son Dakika Spor
22:32 Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Son Dakika Spor
22:32 Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak - Son Dakika Spor
22:32 Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı - Son Dakika Spor
21:54 Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]