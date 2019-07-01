Son Dakika Haberleri: Gençler Günü'nde Özbekistan'da Orta Asya'daki ilk tema park açıldı
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Gençler Günü'nde Özbekistan'da Orta Asya'daki ilk tema park açıldı

14 dakika önce

Özbekistan'ın Namangan şehrinde Orta Asya'daki ilk Efsaneler Vadisi tema parkının birinci bölümü açıldı.

Gençler Günü'nde Özbekistan'da Orta Asya'daki ilk tema park açıldı, System.String[]
Özbekistan'ın Namangan şehrinde Orta Asya'daki ilk Efsaneler Vadisi tema parkının birinci bölümü açıldı.

Amfi Tiyatro, marka mağazaları, restoran, kafe ve müzikli çeşmelerden oluşan parkın birinci bölümü açılışı 30 Haziran - Ulusal Gençler Günü kutlamaları ile beraber yapıldı. Özbekistan'da bu yıl yine coşku ile kutlanan Ulusal Gençler Günü töreni kapsamında yıl boyunca spor, edebiyat, sanat ve müzik dallarında uluslararası derecelere giren gençlere vilayet valisi teşekkürnamesi ve hediyeler verildi. Vilayet Gençler Birliği'ne otobüs hediye edildi.

Ünlü Özbek sanatçılarının verdiği konserle devam eden tören, yanı açılan restoranda gala yemeği ile sona erdi. Toplam 1.1 milyon metrekare alana inşa edilmekte olan Efsaneler Vadisi tema parkı inşaatı 2020'de sona erecek. Parkta açık ve kapalı yüzme havuzları, buz sarayı, 4 yıldız otel, masallar şehri, bowling ve fitness merkezi, aqua park, AVM, her yaştan gezgin için onlarca eğlence üniteleri yapılıyor. - TAŞKENT
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Asya, Özbekistan, Güncel
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