Son Dakika Haberleri: Gençler Güreşte Kozlarını Paylaştı

Gençler Güreşte Kozlarını Paylaştı

2 saat önce

BURDUR'da genç güreşçiler, Okul Sporları Gençler-B Kategorisi Serbest Güreş İl Birinciliği'nde mücadele etti.

Gençler Güreşte Kozlarını Paylaştı, System.String[]


BURDUR'da genç güreşçiler, Okul Sporları Gençler-B Kategorisi Serbest Güreş İl Birinciliği'nde mücadele etti.

Ercan Akın Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya merkez ve ilçelerdeki liselerden 22 güreşçi katıldı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada 41-45 kiloda Karamanlı Meslek Lisesi'nden Ömer Beyaz, 48 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden İsmail Peker, 51 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden Ömer Şimşek, 55 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden Mevlüt Şimşek, 60 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden Halil Gül, 65 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden İsmail Zengin, 71 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden Erdem Dağlar Doğan, 80 kiloda Tefenni Anadolu Lisesi'nden Kadir Eryılmaz, 92 kiloda Bucak Anadolu Lisesi'nden Talha Öztürk, 92-110 kiloda Bucak Anadolu Lisesi'nden Hasan Bennah Hatipoğlu birinci oldu.

Güreş İl Temsilcisi Asil Çakır, sıkletlerinde birinci olan güreşçilerin 15-17 Şubat tarihlerinde Burdur'da yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edeceklerini söyledi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Spor
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