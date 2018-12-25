Son Dakika Haberleri: Gençler Haliliye Belediyesi ile Teknoloji Çağına Uyum Sağlıyor

Gençler Haliliye Belediyesi ile Teknoloji Çağına Uyum Sağlıyor

2 saat önce

Haliliye Belediyesi, 2014 yılından bugüne açtığı bilgisayar kursları ile gençlerin teknoloji çağına uyum sağlamasına imkan tanıyor.

Gençler Haliliye Belediyesi ile Teknoloji Çağına Uyum Sağlıyor, System.String[]
Haliliye Belediyesi, 2014 yılından bugüne açtığı bilgisayar kursları ile gençlerin teknoloji çağına uyum sağlamasına imkan tanıyor. Kurslarda eğitim gören gençler, günümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarını öğrenerek, eğitim ve iş hayatlarında başarılar sağlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un 'gençler geleceğimizin teminatıdır' anlayışıyla hareket eden Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlere yönelik çalışmalarını 2014 yılından bugüne her geçen arttırıyor. Gençlerin, teknoloji çağına uyum sağlamasını hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatları ile bu kapsamda açtığı kurslarla çalışmalar yürütüyor. Haliliye Belediyesinin Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde açılan bilgisayar kursları da teknoloji çağına uyum sağlanması noktasında gençlere büyük imkanlar sağlıyor. Gençler, bilgisayar kullanımı, sürekli ihtiyaç duyulan programların kullanımı ile temel donanımsal parçaları öğreniyor. Eğitmenliğini Şükran Bahar Kırkağaç'ın yaptığı 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veriliyor. Öte yandan açılan bilgisayar kurslarına gençlerin yanı sıra, bilgisayara merakı bulunan emekli vatandaşlarla da katılarak, teknoloji çağına uyum sağlamaya çalışıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bilgisayar kursuna katılan kursiyerler, kendilerine sağlayan imkanlardan dolayı Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

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