Gençler havuzda yüzerek serinliyor

Kilis'te 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor.

Kilis'te 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor. Suriyelilerin de aralarında bulunduğu gençler, aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için havuza yüzmeye geldiklerini söyledi.



Havuz İşletmecisi İrfan Oylumlu, 88 yıldır dededen toruna havuz işletmeciliği yaptıklarını ifade etti. Oylumlu, aşırı sıcaklar nedeniyle gençlerin yüzme havuzuna geldiğini ifade ederek, "88 yıldır küçük havuz olarak vatandaşlara hizmet ediyoruz. Bu sıcak günlerde gençlere ve çocuklar ile Suriyeli misafirlere hizmet veriyoruz" dedi. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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