Gençler Hayallerindeki Kaykay Pistine Kavuştu

Gençlerin keyifli vakit geçirebilmelerinin yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri amaçlanan kaykay pistinin yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sümer Mahallesindeki Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu bahçesindeki kaykay pistinin hizmete girmesi nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve beraberindeki kaykay sevdalısı gençler Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret ettiler. 01 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleşen ziyarette kaykay pisti taleplerinin değerlendirilerek gençlere ve çocuklara yönelik böyle bir imkanın sağlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden genç sporcular, keyifle vakit geçirebilecekleri kaykay pistinin ilimize kazandırılmasında ve hayata geçirilmesinde destekleri ve katkılarından dolayı Vali Işık'a teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek genç konuklarıyla bir süre kaykay sporu hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Işık, genç kardeşlerimizin hayallerini süsleyen ve gençlerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmelerine olanak sağlayacak olan pistin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Ziyaretleri nedeniyle genç konuklarına teşekkür eden Vali Işık, gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel yönden gelişimlerini olumlu yönde etkileyen sportif faaliyetler içerisinde yer almalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Karaman Valiliği/BASIN