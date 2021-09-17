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"Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı" - Son Dakika

"Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı"

17.09.2021 10:50

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Başkanı Kamil Özcan, ülke hayvancılığının ve üretimin önündeki en büyük engelin üreticinin yaşlanması olduğunu söyledi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Başkanı Kamil Özcan, ülke hayvancılığının ve üretimin önündeki en büyük engelin üreticinin yaşlanması olduğunu söyledi. Yetkililerin bir an önce bu soruna el atmasını isteyen Özcan, "Maalesef ülkemizde hayvancılık yapanları yaş ortalaması 58-60'a yükseldi. Soruna çözüm bulunmaz ise 5-10 yıl sonra hayvan bakacak kimse kalmayacak" dedi.

Türkiye'de büyükbaş hayvancılık işletmelerinin en yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın'da düzenlenen bir programda konuşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, insanoğlunun yaşayabilmesi ve ülkelerin ayakta kalabilmesi için üretimin, özellikle gıda üretiminin şart olduğunu belirterek genç neslin tarım ve hayvancılıktan hızla uzaklaştığını belirtti. Sektördeki en önemli sıkıntının çalışacak kişi olmaması nedeniyle işletmelerin kapanması olduğunu kaydeden TDSYMB Başkanı Kamil Özcan, gelişmiş ülkelerde hayvancılık işletmesi sahibi olup üretmek bir ayrıcalık olurken, bugün Türkiye'de gençlerin babadan kalma hayvancılık işletmesini devralmak istemediğini söyledi. Bunun sebebinin sektördeki sıkıntılar ve kazancın azalması olduğunu kaydeden Özcan, bir an önce soruna el atılması gerektiğini kaydetti.

"Üretimin önündeki en büyük engel yetiştirici ve üretici yaşlanıyor"

TDSYMB Başkanı Kamil Özcan, özellikle pandemi sürecinde tarım ve hayvancılığın yani gıda üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "İnsan hayatının devamı için en elzem şey olan gıdayı üretenler maalesef hallerinden memnun değil. Özellikle hayvancılık sektöründe ciddi sıkıntı var. Baba milyonlarca liralık yatırım yapmış. Hayvancılık yapmaya çalışıyor. Ancak maliyeti karşılayamayan babanın durumunu gören evlatlar işin başına geçmek yerine asgari ücretle AVM'lerde belediyelerde çalışıyor. Şu anda Türkiye'de hayvancılık yapanların yaş ortalaması 58-60'a yükseldi. Genç nesil maliyeti kurtarmadığı için bu işi devralmaz ise 5-10 yıl sonra işletmelerin bir çoğu boşalır ve üretim ciddi manada düşer. Bize göre en önemli sorun da bu. Bu nedenle yetkililer bir an önce hızla yaklaşmakta olan bu sıkıntıya karşı tedbir almalıdır" diye konuştu. - AYDIN

Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı
Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı
Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı
Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı

Togo Cumhuriyeti, Kamil Özcan, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Gençler hayvan bakmak istemeyince sektörde tehlike çanları çalmaya başladı" - Son Dakika
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