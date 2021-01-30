Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar - Son Dakika

Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar

30.01.2021 11:40

Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar Eğitimde hem iş hem de diplomalı dönem Ümraniye'de başlatılan "İşim Var Okula Gidiyorum" projesiyle okulu bırakan ya da ara vermek zorunda kalan tüm gençler eğitim hayatına yeniden başlarken, aynı zamanda meslek öğrenmeye devam edecek.

Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar

Eğitimde hem iş hem de diplomalı dönem

İSTANBUL - Ümraniye'de başlatılan "İşim Var Okula Gidiyorum" projesiyle okulu bırakan ya da ara vermek zorunda kalan tüm gençler eğitim hayatına yeniden başlarken, aynı zamanda meslek öğrenmeye devam edecek. Hem diploma hem de iş sahibi olacaklar.

Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan İşim Var Okula Gidiyorum" projesi kapsamında Sosyoekonomik sebeplerle eğitimlerini bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrenciler tekrar eğitim hayatına kazandırılacak. Gençler hem çalışarak meslek öğrenmeye devam edecek hem de haftada 1 gün okula giderek Ustalık, Kalfalık belgesini alarak eğitimlerine devam edecekler .

Diploma sahibi olacaklar

Seçtikleri branşlarda çalışma imkanı sağlayan bu proje ile dört senelik staj ve eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler meslek sahibi oldukları gibi diplomalarını da ellerine alıp hayata atılabilecekler.

Dört gün staj, bir gün okul

Ümraniye'de bulunan sanayi siteleri ile protokol imzalayan Ümraniye Belediyesi, dört gün staj, bir gün okul olarak uygulanacak program dahilinde öğrencilere staj yapacakları yerleri bulma hususunda da destek olacak. Proje sonucunda onlarca öğrencinin vasıflı işçi statüsü kazanabilmeleri, meslek sahibi olabilmeleri, yeteneklerinin farkına vararak sevecekleri mesleklere yönelebilmeleri hedefleniyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de 120 bin genç ilkokul Ortaokul ve Lisede okuyor bunların bir kısmı bir takım sosyal ve ekonomik sebeplerden okullarını bıkarmışlar. Ortaokulu bırakanların sayısı 900 civarında Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, 5 tane sanayi sitesinin başkanları ile Ümraniye Belediyesinin organizasyonunda toplantı yaptık. Çocukların işi olsun Eğitimlerini tamamlasın. Arkadaşlarımız bu gençleri tespit ediyor tek tek arıyoruz. Hepimiz taşın altına elimizi koyduk. Yeter ki çocuklarımız iş sahibi olsun Çıraklık,

Kalfalık, Ustalık belgelerini alsınlar. Hem de İMES ve diğer sanayi sitelerinde ki okullarda eğitimlerini alsınlar bu çocuklar hem bu okullarda okuyacaklar haftada 1 gün 4 gün de burada çalışacaklar hem iş öğrenecekler hem de diplomaları almış olacaklar. Hem mesleklerini öğrenecekler hem de lise diplomalarını alacaklar. Kanun gereği ustalık veya kalfalık belgesi olmayan yerlerde gençlerimiz çalışamıyor, bizim yaptığımız proje ile hem okullarına devam edecekler hem de meslek öğrenecekler. Hem lise diplomalarını alacaklar hem de mesleklerinde Ustalık, Çıraklık kursları ile iş sahibi olacaklar hem eğitimlerini sağlayacağız hem de iş sahibi olmalarını sağlayacağız" dedi

Projeden faydalanan genç Erdem Coşkun, "Proje ile ilgili çok mutluyum iş sahibi olacağım meslek sahibi olacağım bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar
Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar
Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar
Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar

Ümraniye, Okul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Berberde korku dolu anlar! Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Eski sevgili cinayetinde kan donduran detaylar: Öldürdüğü kadının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış Eski sevgili cinayetinde kan donduran detaylar: Öldürdüğü kadının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış         
11:28
Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı         
11:14
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum         
10:30
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek         
09:12
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi         
18:43
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı         
17:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 11:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler hem okuyacak, hem de meslek sahibi olacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei