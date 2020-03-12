Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi - Son Dakika Spor

Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi

6 saat önce

Okullar arası Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi oldu.

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Okullar arası Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi oldu. Fener Anadolu Lisesi ve Kozlu Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener'de düzenlenen Genç Kızlar Hokey İl Birinciliği sona erdi.


Müsabakalara, Fener Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kozlu Anadolu Lisesi katıldı.


Lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda şampiyon belli oldu. Fener Anadolu Lisesi bir birinden heyecanlı ve nefes kesen maçlar sonunda grubunu birinci olarak tamamlayarak şampiyon oldu.


Oynanan maçların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Şampiyon Fener Anadolu Lisesine şampiyonluk kupası Spor Şube Müdürü Gazel Güven verdi. İkinci Kozlu Anadolu Lisesine kupa ve madalyasını Hokey İl Temsilcisi Abadullah Demir takdim etti. Üçüncü Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise madalyalarını Fener Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Bozdemir'in elinden aldı.


Fener Anadolu Lisesi ve Kozlu Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Zonguldak, Kozlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:13 Kaynak: İHA
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