Gençler Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlarda barınan öğrenciler Gazi Huzurevi sakinleriyle buluştu.

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlarda barınan öğrenciler Gazi Huzurevi sakinleriyle buluştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Elazığ KYK Müdürlüğü'ndeki programda yaptığı konuşmada, ildeki yurtlarda 8 bin 338 gencin barındığını söyledi.



Tecrübeye kulak ver projesiyle yaşlılık konusunda "farkındalık" oluşturmak istediklerini dile getiren Döner, "Gençlerimize şuan da çok büyük bir hazine olan hayatlarının en dinamik dönemlerinde olduklarını bilmelerini istedik." dedi.



Emekli öğretmen Emine Beşe (75) ise projenin geleceğin teminatı olan geçler açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yaşamım boyunca öğrendiğim en önemli kaynak insan. O yüzden en büyük kazanç da insan olmalıdır. Yaşam yolunda yaşam savaşında gücünü kaybetmiş kolu kanadı kırılmış insanları tekrar yaşama katmak için çalışıp dayanışma içinde olmak bir ibadettir."



Öğrencilerden Arzu Kocaboyun yaşlıların yaşam tecrübesini dinleme fırsatını bulduklarını aktararak, "Güzel muhabbet ettik, çok mutlu olduk. Yaşama dair tüm tecrübelerini bize aktardılar." dedi.



Program Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun verdiği konserle son buldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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