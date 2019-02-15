Gençler İçin 'Bağımsız Hayat'

Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Bağımsız Hayat" seminerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uzman Eğitmeni Caner Demir, Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Uyuşturucu madde bağımlılığı üzerine konuşan Demir, madde bağımlılığı ve uyuşturucu satıcılarından çocukların nasıl korunabileceği konularına değindi.

UYUŞTURUCUNUN BİTKİSELİ, ZARARSIZI OLMAZ

Uyuşturucu maddelerin her ülkede farklı isimlerle piyasaya sürüldüğünü ve bunun ardında yatan sebebin de kitlelere uyuşturucu maddeye karşı yanlış bir algı yüklemek olduğunu söyleyen Demir, "Sizin bonzai diye bildiğiniz uyuşturucu madde aslında 'sentetik kannabinoid' maddesidir. Dünyada Spice, Bonzai Citrus, K2, Jamaican, Scope, Smoke gibi isimlerle bilinen bu madde her ülkede farklı bir isimle satılıyor. Bu bağımlılık yapan maddeye gençlere ulaşmak içinher ülkede farklı bir isim takıyorlar. Bize 2000'li yıllarda bonzai denseydi, aklımıza Japonya'da yetişen bir süs bitkisi gelirdi. Türkiye'de uyuşturucu madde satıcıları gençlere ne diyorlar biliyor musunuz, 'Kimyasal olan, sentetik olan zararlı ama doğal olan zararsızdır. Bonzai de bitkisel' diyorlar. Türkiye'de doğal olan şeylerin zararlı olmadığına inandığımızı bildikleri için Türkiye'de bu sentetik uyuşturucu maddeye Japonya'da yetişen bir ağaç türü olan 'bonsai'nin ismini taktılar. Bonzai sentetik bir uyuşturucu maddedir. Bu madde bize yurtdışından sıvı olarak getiriliyor ve uyuşturucu madde satıcıları bu maddeyi kuru otlara sıkıyorlar. Sonra bu otu bitkisel uyuşturucu diye satıyorlar. Sakın bitkisel ve zararsızdır diye aldanarak uyuşturucu kullanmayın. Uyuşturucunun bitkiseli, zararsızı olmaz.Bunların isimleri reklam yapmak için takıyorlar, kesinlikle isimlere aldanmayın" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR BAĞLANTINIZ OLMASIN!

Her uyuşturucu madde bağımlısının aynı zamanda potansiyel bir uyuşturucu satıcısı olduğunu ve her uyuşturucu madde satıcısının da potansiyel uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu aktaran Demir, gençlere hiçbir şekilde uyuşturucu maddelerle bağlantı kurmamalarını öğütledi.

İnternet bağımlılığını anlatan tiyatro gösteriminin yapılmasıyla sona eren"Bağımsız Hayat" semineri, Esenler'deki liselerde verilmeye devam edecek.