''Gençler için gece gündüz demeden çalıştık''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Alikahya Ordu Gölköy Düzyaylalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Yüksel Gökbudak, Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Şenocak ile Okul Aile Birliği'nin yanı sıra Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Işıl ve yönetimiyle bir araya geldi. 15 yıllık dönemde halka ve özellikle gençlere hizmet için çalıştıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Milletimiz için, geleceğin donanımlı gençleri için gece gündüz demeden çalıştık" dedi.

"ÇALIŞTIK, ÇABALADIK, PROJE ÜRETTİK"

Sadece Türkiye'nin değil, bütün İslâm âleminin gözü 31 Mart'taki sonuçlara kilitlenmiş vaziyette olduğunu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Şimdiye kadar Kocaeli'mize, pek çok şey yaptık. Gençlerimizin güzel yetişmesi için çalıştık, çabaladık, proje ürettik. Spor salonları, yüzme havuzları ve daha nice tesisimizi hizmete aldık. Eğitime büyük destek verdik, okullarımıza laboratuvarlar, kodlama sınıfları yaptık. Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yatırımlar yaptık. Bilgi Evleri, Darıca Bayramoğlu Diriliş Hüma Hatun Gençlik Kampı, KO-MEK gibi birçok alanda hizmet ettik" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZE ÖNEM VEREN BİR BELEDİYE OLDUK"

15 yıllık dönemde çevreyi ve gençlerin daha dolu vakit geçirmeleri için sosyal alanların yapımını gerçekleştirdiklerini de ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Sahil parkları, kültürel alanlar, bilim merkezi, kütüphaneler gibi birçok alanda önemli adımlar attık. Bir insanın ruhsal ve fiziksel gelişiminin en önemli aracı spordur. İşte bu bilinçten hareketle spora ve sporcuya velhasıl gençlerimize önem veren bir belediye olduk. Çünkü "Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarından hareketle çalışan bir yerel idare olarak hizmet verdik" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.