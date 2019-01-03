Gençler İçin Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği eğitim çalışmaları ile gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği eğitim çalışmaları ile gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sürüyor. Gençlik Merkezleri'ne gelen ve proje yazma konusunda destek almak isteyen Osmangazi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü öğrencileri; proje döngüsü nedir, projenin mantıksal çerçevesi nasıl çıkarılır, faaliyet planı nasıl oluşturulur, projeler için kaynak nasıl oluşturulur, projeler nasıl değerlendirilir, gibi birçok soruya cevap bulma şansı yakaladı. İki gün süren eğitimde katılımcılara önce projenin ne olduğunu ve proje yazarken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldıktan sonra, mantıksal çerçeve analizi üstünden proje yazımının detayları aktarıldı. Eğitimde ayrıca Gençlik Merkezi'nde yapılan örnek projelerin de katılımcılara anlatılarak da projenin farklı düşünceler ile daha da zenginleşebileceği gösterildi. Son aşamada ise gençler, öğrendiklerini uygulama bloğunda değerlendirerek kendi projelerini yazacakları bir simülasyona katıldılar.



Gençlik Merkezi yetkilileri, gelecek dönemlerde de gençlere, yeni projelerini hayata geçirmelerinde destek sağlanmaya devam edileceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

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