Gençler, ihtiyaç sahipleri için tohumları toprakla buluşturdu - Son Dakika

Gençler, ihtiyaç sahipleri için tohumları toprakla buluşturdu

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi öğrencileri, "Benim Bostanım" projesi ile toprakla uğraşmanın keyfini yaşadı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi öğrencileri, "Benim Bostanım" projesi ile toprakla uğraşmanın keyfini yaşadı. Gençler 65 yaş üstü vatandaşlardan ve Ziraat Mühendisi Ömer Yaprak'tan meyvenin ekilmesinden bakımına, hasadına kadar ki süreçlerle ilgili tüm bilgileri öğrendi. Bütün gün toprakla uğraşan gençler, topladıkları domates ve salatalıkları da ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

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Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi öğrencileri, Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Benim Bostanım" projesi ile toprakla uğraşmanın keyfini yaşadı. Tuzla Mutluluk Merkezi'nin daimi sakinleri 65 yaş üstü vatandaşlar, sebze meyve yetiştiriciliği ile ilgili deneyimlerini, ilk kez toprakla buluşan 4'üncü sınıf ve lise öğrencisi yirmi gönüllü genç ile paylaştı. Ziraat Mühendisi Ömer Yaprak da sebze meyvenin ekilmesinden bakımına, hasadına kadar ki süreçlerle ilgili tüm teknik bilgileri gençlere aktardı. Büyüklerinden ve Ziraat Mühendisi Yaprak'tan aldıkları bilgileri organik bahçesinde uygulayan gençler, domates, biber, mısır, patlıcan yetiştirmek üzere ilk tohumlarını toprakla buluşturdu. Bütün gün toprakla uğraşan gençler, topladıkları domates ve salatalıkları da ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

"TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TOPLUM OLMALIYIZ"

Öncelikli amaçlarının gençlere toprağı sevdirmek olduğunu vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şunları söyledi: "Tuzla Belediyesi Mutluluk Merkezi sakinleri olan büyüklerimiz bugün bu amacımızı gerçekleştirmemize ciddi anlamda yardımcı oldu. Geleceğimiz olan gençlerimiz burada büyüklerimizin toprağa olan aşkına bizzat şahit oldular ve bundan gerçekten etkilendiler. Gençlerimizin ihtiyaç sahipleri için kendi elleri ile yiyecek üretiyor olmaktan ciddi anlamda mutluluk duyduklarını gördüm.

Hatta bir gencimizden "Toprak kokusunu içime çektim, mutlu oldum" diye bir cümle duydum. Gençlerimizin bu güzel duygularına, toprakla haşır neşir olmalarına şahit olmak beni de ciddi anlamda mutlu etti. Tüketen değil de üreten bir toplum olmamız gerektiğini buradaki Tuzlalı gençlerimize aşılamak için çalışıyoruz. Ülke olarak üretime, tarıma ve toprağa, doğal organik tüketime yönelmeliyiz Burada dönümlerce bahçemizde büyüklerimiz domates, salatalık, mısır, fasulye, patlıcan, ceviz, erik, üzüm gibi pek çok çeşit yiyecek yetiştiriyor. Bahçemizde kimyasal ilaçlara yer yok. Organik gübre kullanıyoruz. Normal zamanlarda bahçemizde uğraşan Tuzlalı sakinlerimize bahçeye girdiklerinde yaşlarını sorsaydınız hepsi 65 yaş üstü olduklarını söylerlerdi. Şimdi sorsanız hepsi en fazla 40'ına bile varmamış genç kadın ya da genç adam olduklarını söyleyeceklerdir. Bahçemizde kendilerini olduklarından daha enerjik ve genç hissettiklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Genç ve mutlu kalmanın, huzurun, sevginin daha saymakla bitiremeyeceğim bütün güzelliklerin anası topraktır. Bu bilinçle toprağımıza geleceğimize sahip çıkmalıyız "


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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gençler, ihtiyaç sahipleri için tohumları toprakla buluşturdu - Son Dakika

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