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Son Dakika Güncel Gençler, il merkezinde buluşacak

Gençler, il merkezinde buluşacak

1 saat önce

Yozgat'ın Genç Elçileri Projesi'nin ikinci etabı olan "Yozgat Benim Memleket Benim" programı ile ilçelerde yaşayan 15-25 yaş arası gençler, il merkezinde buluşacak.

Gençler, il merkezinde buluşacak, System.String[]

Yozgat'ın Genç Elçileri Projesi'nin ikinci etabı olan "Yozgat Benim Memleket Benim" programı ile ilçelerde yaşayan 15-25 yaş arası gençler, il merkezinde buluşacak.


Yozgat Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında ilçelerde bulunan 15-25 yaş arası gençler, Yozgat il merkezinde bir araya gelecek. Kentin tarihi, turistik ve sosyal yaşamını görerek ve yaşayarak görme imkanı bulunan gençler 15 Ekim Salı gününe kadar başvurularını belediyenin internet sitesine yapabilecekler. 21-27 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek projede her gün iki ilçeden gençler Yozgat'ı gezme ve tanıma fırsatı bulacak.


Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yozgat'ın Genç Elçileri Projesi'nde 80 ilden gelen gençlerimizi ilimizde ağırlamıştık. Misafirlerimize ilimizin tarihi, turistik ve sosyal yaşamını yerinde göstermiş olduk. Bu projemiz için oldukça güzel geri dönüşler aldık. Gençler bizlerin gönül elçileri oldular. Gittikleri yerlerde Yozgat'ı ve Yozgatlıyı anlattılar. Şimdi de projemizin ikinci etabı olan "Yozgat Benim Memleket Benim" programını hayata geçiriyoruz. İlçelerimizde ikamet edip halen il merkezimizi görmeyen gençlerimiz var. Biz bu gençlere Yozgat'ın tarihi, turistik ve sosyal yaşamını göstermek istiyoruz. 21 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında her gün iki ilçeden gelen gençlerimizi misafir edeceğiz. Başvurularımıza bir kota koymadık. İsteyen herkes programımıza dahil olabilir. Biz yaptığımız bu projeleri sosyal belediyeciliğin gereği olarak planlıyoruz. İlçelerimizde ikamet eden 15-25 yaş arası tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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