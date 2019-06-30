Gençler ilk antrenman için buluşacaklar
1 saat önce
Muratpaşa Belediyesi'nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda antrenmanlar pazartesi başlıyor.
Muratpaşa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Belediyesi'nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda antrenmanlar pazartesi başlıyor.
Muratpaşa Belediyesi'nin üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarının özel yetenek sınavları için "Hayallerinize ortak oluyoruz" sloganıyla açtığı kurslarda antrenmanlar pazartesi başlıyor. 1 ay boyunca günde çift antrenmanla devam kursta uzman eğitmenler, antrenörler öğrencileri özel yetenek sınavına hazırlayacak. Ücretsiz kurs için 20 öğrenci kayıt yaptırırdı. Pazartesi eğitmenler ve öğrenciler ilk antrenman için Antalya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 100. Yıl Spor Tesisleri tartan pistinde buluşacak. Yaklaşık 3 saat boyunca kondisyon, sürat ve çabukluk antrenmanları yapılacak. Öğleden sonra ise antrenmanlar Muratpaşa Belediyesi'nin Naim Süleymanoğlu
Spor Salonu'nda devam edecek. Hafta içi her gün aynı tempoyla devam edecek kurs, Ağustos ayında özel yetenek sınavlarının başlamasıyla birlikte sona erecek. - ANTALYA
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