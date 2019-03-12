Son Dakika Haberleri: Gençler İlkokul Çocuklarını Sevindirdi

Gençler İlkokul Çocuklarını Sevindirdi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya Gençlik Merkezi Medya Kulübü ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Genç Tıbbiyeliler Topluluğu tarafından yürütülen 'Köy Okulları' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri sevindirildi.

Gençler İlkokul Çocuklarını Sevindirdi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya Gençlik Merkezi Medya Kulübü ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Genç Tıbbiyeliler Topluluğu tarafından yürütülen 'Köy Okulları' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri sevindirildi.

Proje kapsamında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar verildi. Proje ile ilgili bilgi veren Medya Kulübü ve SÜ Genç Tıbbiyeler Topluluğu mensupları, "Çeşitli hediyelerin armağan edildiği etkinlikte öğrencilerle oyunlar oynanıp unutamayacakları bir gün geçirmelerini istedik. Bundan sonra da minik yüreklere dokunmaya, yüzler de tebbesüm olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Genç, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı

Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek Konya Polonya'da Öldürülen Furkan'ın Sıra Arkadaşı 'Hak Etmediği Bir Ölüm Oldu'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler İlkokul Çocuklarını Sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]