Gençler 'İşin Geleceği' için yarıştı - Son Dakika

Gençler 'İşin Geleceği' için yarıştı

25.05.2021 13:10
Gençler 'İşin Geleceği' için yarıştı, System.String[]

Türk Telekom'un düzenlediği ve genç yeteneklerin geleceğin iş dünyasına dair yenilikçi fikirleriyle yarıştıkları 'İşin Geleceği Hackathonu' tamamlandı.

Türk Telekom'un düzenlediği ve genç yeteneklerin geleceğin iş dünyasına dair yenilikçi fikirleriyle yarıştıkları 'İşin Geleceği Hackathonu' tamamlandı. Hackathon'da; Nomads takımı 'kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci' çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı 'en yakın çalışma alanı' projesiyle ikinci, Let's Go! takımı ise 'uzaktan çalışmada beyin fırtınası' ile üçüncü olarak, toplamda 45 bin lira değerinde ödülün sahibi oldular.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom olarak Türkiye'nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi'nin köklü eğitim tecrübesini, online eğitim programları, yarışmalar ve gelişimlerine değer katacak pek çok farklı projeyi gençlerimizle buluşturuyoruz. Bugüne kadar, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Türkiye'de bir ilk olarak uçtan uca online olarak tasarladığımız 'Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı' ve online fikir yarışması olarak kurguladığımız 'Türk Telekom Fikir Maratonu' projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi de İşin Geleceği Hackhatonu'nu tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası Hackathon'a davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren online etkinlik programında Kovid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdiler ve çalışma yaşamının geleceğini tasarlama fırsatı buldular. Türk Telekom olarak, milli sorumluluk bilinciyle gençlerin yanında olmaya, onları teşvik etmeye ve geliştirecekleri projelere destek olmaya devam edeceğiz."

YENİLİKÇİ FİKİRLER GELİŞTİRİLDİ

Yarışmaya, 439 takım halinde 698 genç başvuruda bulunduğu kaydedildi. Türk Telekom proje ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen 'Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri' ile 'Hızlı Prototip Geliştirme' eğitimlerine katıldı. İki gün süren hackathon sürecinde gençler, İşin Geleceği ana teması üzerine sunulan uzaktan beyin fırtınası gerçekleştirme, görevlerin oyunlaştırılması ve sosyalleşme gibi problem alanlarında yenilikçi fikirler ve prototipler geliştirdiler.

Dereceye giren takımlardan üçüncüye 10 bin lira, ikinciye 15 bin lira, birinciye 20 bin lira olmak üzere toplamda 45 bin liralık ödül verildiği açıklandı. Ayrıca dereceye giren tüm takımlar, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı elde ettiler. İşin Geleceği Hackathonu'na katılım gösterip eğitim ve mentorluk görüşmelerini tamamlayan tüm takımlara da başarı sertifikası verildi.


Gençler 'İşin Geleceği' için yarıştı

Türk Telekom, Mehmet Emre, Türkiye, Shell, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gençler 'İşin Geleceği' için yarıştı - Son Dakika Ekonomi


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