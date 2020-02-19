Gençler istedi, Başkan Palancıoğlu inşa ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler istedi, Başkan Palancıoğlu inşa ediyor - Son Dakika

Gençler istedi, Başkan Palancıoğlu inşa ediyor

7 saat önce

Mahalleri gezen ve her mahallede gençler ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesine 3 futbol sahası yaparak gençlerin spor yapmalarına imkan tanıyacaklarını söyledi.

Gençler istedi, Başkan Palancıoğlu inşa ediyor, System.String[]

Mahalleri gezen ve her mahallede gençler ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesine 3 futbol sahası yaparak gençlerin spor yapmalarına imkan tanıyacaklarını söyledi.


Mahalle gençlerinin zemini ve tesisleri ile daha nitelikli ve sağlıklı bir futbol sahasında spor yaparak vakit geçirmelerini istediklerini belirten Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Mahalle gezilerimizde mahallenin isteklerini belirliyoruz. Her mahalle gezisinde mutlaka gençler ile sohbet ediyor, eğitimleri hakkında bilgi alıyoruz. Gençlerin en büyük talebi spor salonu ile açık alan futbol sahası oluyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Çünkü gençlik spor ve aktivite demektedir. Gençler istiyorsa, bize de inşa etmek kalıyor. Bu nedenle ilk etapta 3 futbol sahanın yapım işine ihale çıkarttık. Bu yıl tamamlayarak sporsever ve sporcu gençlerimizin hizmetlerine sunacağız." dedi.


3 adet futbol sahası yapılması işinin ihaleye verildiği müjdesi alan mahalle gençleri, "Futbol oynamak istiyoruz ancak sahamız yok. Toz toprak alanlarda spor yapıyoruz. Futbol saha isteğimizi Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ilettik. Kendileri yapım için ihale açmış. Çok sevindik. Hemen yerine getirmesi bize verdiği önemin bir ifadesidir. Şimdi futbol sahamızın bir an önce yapılarak faaliyetlere başlamasını bekliyoruz." diye konuştular. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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