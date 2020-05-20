Gençler istedi Kaplan yaptı - Son Dakika

AK Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Demir'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı çağrıya Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan duyarsız kalmadı.



İftar sonrasında AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in Twitter üzerinden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı etiketleyerek "Başkanım Aydınımızın en kıymetli ilçelerinden biri olan Koçarlımızda 'Bizim İçin Şampiyon' filmini Aydın gençliği olarak izlemek isteriz" diyerek bulunduğu çağrıya Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan cevap gecikmedi. Başkan Kaplan yine Twitter üzerinden verdiği cevapta "Gençler sıkıntı yok siz isteyin yeter. Yarın saat 22: 00 da Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'na dört nala gelin" diyerek Aydınlı gençlerin taleplerini geri çevirmedi. Kaplan ayrıca yaptığı paylaşımla Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaşa'da çağrıda bulunarak "Başkanım buz gibi Bozdoğan gazozlarını bekliyoruz" dedi. Bozdoğan Belediye Başkanı Altıntaştan gazoz sözünü de alan Başkan Kaplan 20 Mayıs akşamı saat 22: 00 da Sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla gençleri araçları ile birlikte Koçarlı Cumhuriyet Meydanına davet etti. - AYDIN