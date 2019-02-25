Son Dakika Haberleri: Gençler Kan Bağışında Bulaşacak

Gençler Kan Bağışında Bulaşacak

1 saat önce

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Genç Merkezleri iş birliği ile "Biz bitti demeden bitmez" adı altında 26 Şubat Salı günü Fener'de bulunan sporcu fabrikasında kan bağışı kampanyası yapılacak.

Gençler Kan Bağışında Bulaşacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Genç Merkezleri iş birliği ile "Biz bitti demeden bitmez" adı altında 26 Şubat Salı günü Fener'de bulunan sporcu fabrikasında kan bağışı kampanyası yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak kan bağışı kampanyası saat: 18: 00'da sona erecek. Kan bağışı kampanyasına yediden yetmişe herkesin büyük destek vermesi bekleniyor.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Kan herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Ülkemizde her 4 sn'de 1 ünite kana ihtiyaç var. Her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarır. Bu anlamlı günde birlik beraberlik içerisinde kenetlenmemiz gerek. Bütün herkesin bu kampanya'ya destek vermesini bekliyoruz"dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:22 Kaynak: İHA

Genç, Spor
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