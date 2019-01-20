Son Dakika Haberleri: Gençler Kan Toplamak İçin Seferber Oldu

Gençler Kan Toplamak İçin Seferber Oldu

29 dakika önce

Gençler kan toplamak için seferber olduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup genç Kızılay'a kan toplamak için bir araya geldi.

Gençler kan toplamak için seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup genç Kızılay'a kan toplamak için bir araya geldi. Gönüllü gençler yoldan geçen vatandaşları bilgilendirerek kan vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Gençlerden oluşturulan Şefkat Elçileri Topluluğu üyeleri, Trabzon Bulvarı'ndaki Kızılay'ın kan toplama otobüsü çevresinde pazarcı esnafı gibi bağırarak vatandaşlardan kan bağışı yapmalarını istedi. Gençlerin çağrısına kulak veren vatandaşlar kayıt işlemlerinin ardından otobüse girerek bağış yaptı.
Kan bağışı konusunda vatandaşların duyarlı olmasını isteyen şefkat elçileri topluluğu üyesi Ayşegül Kara, "Bütün insanlara buradan çağrı yapıyoruz, kan vererek 3 can kurtarabilirler. Kana ihtiyacı olan insanlar için kan topluyoruz. Bütün insanlardan kan bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Kan bağışında bulunan Harun Kamalak ise, "Gençlerin kan bağışı çağırış tarzları hoşuma gitti. İnsanların kan bağışı noktasında duyarlı görüyorum. Herkesin de kan bağışı vermelerini öneriyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Genç, Kızılay, Yerel
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