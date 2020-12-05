Gençler kapıların önünü süpürdü - Son Dakika

Gençler kapıların önünü süpürdü

05.12.2020 09:50

Gençler kapıların önünü süpürdü 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında gençler ve bazı kurum müdürleri sokak ve caddelerde kapı önlerini süpürdü.

Gençler kapıların önünü süpürdü

ADIYAMAN - 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında gençler ve bazı kurum müdürleri sokak ve caddelerde kapı önlerini süpürdü.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla 'Önce kapının önünü süpür' projesi hazırladı. Yapılan proje kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, gençlik merkezine bağlı gönüllü gençler, liderler ile temizlik işçileri cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. 'Önce kapının önünü süpür' projesi kapsamında yapılan temizlik çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken herkesin kendi kapısının önünü süpürmesiyle her yerin ter temiz olacağı vurgulandı. Adıyaman'da, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlik Spor Bakanlığımızın Gönüllülük Haftası çalışmaları kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi ortaklaşa Adıyaman'da belirli caddelerde temizlikle ilgili çalışmalar yaptık. Önce kapının önünü süpür isimli çalışmayla Adıyaman'da temizlikle ilgili bir farkındalık uyandırmak istiyoruz. Zaten çevre illerimize baktığımız zaman kentimizin çevre temizliğiyle ilgili gerçekten hat safada önemli aşama kaydettiğimizi biliyoruz ama Adıyaman'ın gerçekten çevre temizliğiyle ilgili çok etkili ve duyarlı bir toplum içerisinde olmasını da dile getirmek istiyoruz. Kapımızın önünden başlayarak, kişisel temizliğimizden, kişisel farkındalığımızdan başlayarak toplumsal alanda çok güzel işlere imza atacağımızı düşüyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ise konuşmasında, "Adıyaman Belediyesi olarak bu salgın günlerinde özellikle dezenfektan ve temizlikle ilgili bir çok alanda çalışıyoruz. Sokak temizliği de yapış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesi. Bugün gençlik spor merkezimizle birlikte farkındalık çalışması başlattık. Öncelikle gençlerimize teşekkür ediyorum. Adıyaman evimiz, evimizi temiz tutmak lazım. Öncelikle kapımızın önünü süpürelim diyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerinden olan Berkay Korkmaz ise konuşmasında, "Burada 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla gençlik merkezinin gönüllü gençleri olarak temizlik çalışanı abilerimizin yanında bulunduk. Empati kurarak nasıl duygular içerisinde ne şekilde çalıştıklarını görmek amacıyla yanlarında bulunduk. Onlarla beraber Adıyaman sokaklarını gönüllü gençler olarak bizde temizliyoruz. Lider abilerimiz, müdürlerimizde bizlerle beraber şuanda. Bizler burada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm Türkiye kapılarının önünü süpürürse temizlik çalışanı abilerimizin görevlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebileceğini tüm halkımıza göstermek amacıyla buradayız. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Dünya Gönüllüler Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Gençler kapıların önünü süpürdü
Gençler kapıların önünü süpürdü
Gençler kapıların önünü süpürdü
Gençler kapıların önünü süpürdü

Mahmut Yıldırım, Ramazan Oruç, Adıyaman, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençler kapıların önünü süpürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı Kanserle mücadele eden genç müzisyen Berkay Büyük, koronavirüse yenildi Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş 25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş         
09:02
Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir         
08:30
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
%94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi         
07:42
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 10:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler kapıların önünü süpürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei