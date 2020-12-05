Gençler kapıların önünü süpürdü - Son Dakika

Gençler kapıların önünü süpürdü

ADIYAMAN - 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında gençler ve bazı kurum müdürleri sokak ve caddelerde kapı önlerini süpürdü.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla 'Önce kapının önünü süpür' projesi hazırladı. Yapılan proje kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, gençlik merkezine bağlı gönüllü gençler, liderler ile temizlik işçileri cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. 'Önce kapının önünü süpür' projesi kapsamında yapılan temizlik çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken herkesin kendi kapısının önünü süpürmesiyle her yerin ter temiz olacağı vurgulandı. Adıyaman'da, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlik Spor Bakanlığımızın Gönüllülük Haftası çalışmaları kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi ortaklaşa Adıyaman'da belirli caddelerde temizlikle ilgili çalışmalar yaptık. Önce kapının önünü süpür isimli çalışmayla Adıyaman'da temizlikle ilgili bir farkındalık uyandırmak istiyoruz. Zaten çevre illerimize baktığımız zaman kentimizin çevre temizliğiyle ilgili gerçekten hat safada önemli aşama kaydettiğimizi biliyoruz ama Adıyaman'ın gerçekten çevre temizliğiyle ilgili çok etkili ve duyarlı bir toplum içerisinde olmasını da dile getirmek istiyoruz. Kapımızın önünden başlayarak, kişisel temizliğimizden, kişisel farkındalığımızdan başlayarak toplumsal alanda çok güzel işlere imza atacağımızı düşüyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ise konuşmasında, "Adıyaman Belediyesi olarak bu salgın günlerinde özellikle dezenfektan ve temizlikle ilgili bir çok alanda çalışıyoruz. Sokak temizliği de yapış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesi. Bugün gençlik spor merkezimizle birlikte farkındalık çalışması başlattık. Öncelikle gençlerimize teşekkür ediyorum. Adıyaman evimiz, evimizi temiz tutmak lazım. Öncelikle kapımızın önünü süpürelim diyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerinden olan Berkay Korkmaz ise konuşmasında, "Burada 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla gençlik merkezinin gönüllü gençleri olarak temizlik çalışanı abilerimizin yanında bulunduk. Empati kurarak nasıl duygular içerisinde ne şekilde çalıştıklarını görmek amacıyla yanlarında bulunduk. Onlarla beraber Adıyaman sokaklarını gönüllü gençler olarak bizde temizliyoruz. Lider abilerimiz, müdürlerimizde bizlerle beraber şuanda. Bizler burada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm Türkiye kapılarının önünü süpürürse temizlik çalışanı abilerimizin görevlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebileceğini tüm halkımıza göstermek amacıyla buradayız. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Dünya Gönüllüler Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.