Son Dakika Haberleri: Gençler Kartopu Savaşı Yaptı, Başkan Gençlere Çay İkram Etti

Gençler Kartopu Savaşı Yaptı, Başkan Gençlere Çay İkram Etti

1 saat önce

Kırklareli'nde gençler kartopu savaşı yaptı, başkan gençlere sıcak çay ikramı etti.

Gençler Kartopu Savaşı Yaptı, Başkan Gençlere Çay İkram Etti, System.String[]
Kırklareli'nde gençler kartopu savaşı yaptı, başkan gençlere sıcak çay ikramı etti.

Kırklareli'nde kar yağışıyla birlikte kartopu oynamak isteyen gençler sosyal medya üzerinden 'Kartopu savaşı' çağrısı yaptı. Çağrıya kulak veren yüzlerce genç bir araya gelerek kartopu savaşı yaptı. Bu çağrıyı duyan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'da gençlerin bu çağrısına kulak vererek gençlerin bulunduğu alana gitti. Kartopu savaşının ardından üşüyen gençlere başkan Kesimoğlu çay ikramı yaptı.

"Ben de ekibimi alır gider, onlara sıcak çay ikram ederim"

Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Kesimoğlu, "Kırklareli'ne neden mutlu insanlar kenti diyoruz size bir örnekle anlatayım. Gençlerimiz kartopu oynamak için sözleşirler, ben de ekibimi alır gider, onlara sıcak çay ikram ederim" dedi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:54 Kaynak: İHA

Kar, Kırklareli, Güncel
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