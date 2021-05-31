Gençler Kategorisi Yaş Sınırı Değiştirildi - Son Dakika

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun 20 Kasım 2020' de almış olduğu karar neticesinde, Gençler kategorisi 18 yaş altı formatından, 19 yaş altı sporcuların yarışacağı şekilde düzenlenmiştir. Teknik Kurulumuzun aldığı karar gereği, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu yarışma kitapçığının 5. Maddesinde belirtilen "Gençler Bölge Takım Yarışmaları ile Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Şampiyonasına katılım yaşı 01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir" şeklinde değiştirilmiştir.