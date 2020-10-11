Gençler katılım belgelerini Başkan Saygılı'dan aldı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesinin düzenlediği kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından "Katılım Belgeleri" verildi.

Kırıkkale Belediyesinin destekleri ve Genç Kalem organizesinde gerçekleştirilen farklı yaş gruplarındaki gençlere yönelik diksiyon, acil ilk yardım ve fotoğrafçılık kursları tamamlandı. Kırıkkale Belediyesine ait Genç Kitap&Kahve'de bir ay süre ile gerçekleştirilen kursları tamamlayan gençlere Başkan Mehmet Saygılı'nın katıldığı tören ile belgeleri verildi. Yeni normalleşme döneminde Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen kurslara gençlerin ilgisinin yoğun olduğu gözlemlendi.

"Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı vermek istiyoruz"

Gençlere yönelik faaliyetleri devam ettirdiklerini ve yakın zamanda hizmete alacakları Gençlik Merkezinde her yaş grubuna hitap eden çalışmaların yapılacağını vurgulayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Hedefimiz, iletişime açık, ortak çalışma yapabilen, aile ve toplum ilişkilerinde rol üstlenebilen, toplumsal ihtiyaçlara önem veren sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Kırıkkale Belediyemizce desteklediğimiz bir dizi kursu tamamladık. Gençlerimiz burada edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleri gelecek hayatlarında kullanacaklar. Buna vesile olmak bizleri son derece mutlu ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımızda sürecek" dedi.

Genç Kalem Koorinatörü Baybars Ali Kazancı da iyiliğin paylaşıldıkça çoğaldığını, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın da düzenlenen kurslara verdiği katkı ile bu iyiliğin yayılmasına katkı sağladığını kaydetti. Kursların bir ay süre ile günde iki saat olacak şekilde yeni normalleşme tedbirlerine uyularak gerçekleştirildiğini belirten Kazancı, Kırıkkale Belediyesince desteklenen takı tasarım kursunun devam ettiğini bunun yanı sıra yeni kursların da ilerleyen zamanlarda açılacağını vurguladı. - KIRIKKALE