Gençler, Kılavuz Gençlik'le evde keyifli vakit geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler, Kılavuz Gençlik'le evde keyifli vakit geçiriyor - Son Dakika

Gençler, Kılavuz Gençlik'le evde keyifli vakit geçiriyor

14 dakika önce

Kılavuz Gençlik Modeli ile Evde Kal çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlıyor.

Gençler, Kılavuz Gençlik'le evde keyifli vakit geçiriyor, System.String[]

Kılavuz Gençlik gençlerin evine konuk oluyor

Kocaeli'de virüs ile mücadelede yoğun emek sarf eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamında ödüllü gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli ile "Evde Kal" çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde hazırlanan videolar geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

GENÇLERE BİRÇOK KONUDA DESTEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların salgının önlenmesi için evde kalması büyük önem taşıyor. Gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar Kılavuz Gençlik Facebook, Twitter, İnstagram ve Youtube kanallarından günün belli saat aralıklarıyla paylaşılıyor. Kılavuz Gençlik medya ekibi sosyal medya hesapları üzerinden gençlerin ve vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamak için yoğun bir tempo ile çalışıyor

ONLİNE ETKİNLİKLER

Bununla beraber gün içinde eğlenceli sorular, bilgi yarışmaları ve online deneme sınavları ile gençlerin dolu dolu zaman geçirmesi sağlanıyor.Özelikle Evde Kal Sporsuz Kalma, Evde Deneyin, Masal Saati, Ödüllü Bilgi Yarışmaları ve yapılan canlı yayınlar geniş kitlelere ulaşıyor. Ayrıca Okudukça Güzelleşecek Dünya – Ödüllü Kitap Okuma Yarışması, Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniveriste ve Spor Okulları öğrencilerinin videoları ve pek çok etkinlik takipçilerle buluşuyor.

BAŞKAN YAYINLARI TAKİP EDİYOR, SELAM YOLUYOR

Yapılan etkinlikleri takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, canlı yayınlar esnasında konuklara selam gönderiyor.

Evde Kal, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:09 Kaynak: Bültenler

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