Gençler kısıtlamanın kalkmasıyla soluğu çarşıda aldı - Son Dakika

Gençler kısıtlamanın kalkmasıyla soluğu çarşıda aldı

KİLİS - Kilis'te 15-20 yaşındaki gençlerin sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra bazıları ailesiyle alış veriş yaparken, bazıları da arkadaşlarıyla çarşıda gezdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 15-20 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babaları ile sokağa çıkan gençlerin bazıları aileleri ile birlikte mağazalarda bayramlık giysi, ayakkabı aldı. Bazıları ise arkadaşlarıyla caddelerde gezerek, hasret giderdi. Gençlerin, Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.