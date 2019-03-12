Son Dakika Haberleri: Gençler Kod Yazma ve Klavye Eğitimi Alacak

Gençler Kod Yazma ve Klavye Eğitimi Alacak

1 saat önce

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve Adıyaman Toplum Birliği tarafından organize edilen Sılıcon Valley Star Rotary Club ve Bahçelievler Rotary Kulübünün maddi desteği ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezine 16 adet bilgisayar bağışı gerçekleştirildi.

Gençler Kod Yazma ve Klavye Eğitimi Alacak, System.String[]
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve Adıyaman Toplum Birliği tarafından organize edilen Sılıcon Valley Star Rotary Club ve Bahçelievler Rotary Kulübünün maddi desteği ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezine 16 adet bilgisayar bağışı gerçekleştirildi.

Adıyamanlı gençlerin bilgisayar eğitimlerine katkı sağlamak ve yeni teknoloji bilgisayarlar ile eğitim almalarına imkan sağlamak amacıyla anlamlı bir projeye imza attıklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü dönem Başkanı Hasan Öztürk, Halk Eğitim Merkezinde açtıkları Sılıcon Valley Bilgisayar Laboratuvarında gençlerin öncelikle bilgisayar kullanımı ve kod yazma eğitimi alacaklarını söyledi.

Teknoloji ile birlikte bilgisayar kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Başkan Öztürk, "Günümüzde hangi sektörde iş yaparsanız yapın mutlaka bilgisayar kullanımını bilmek gerekiyor. Özellikle iş arayan gençlerin kendilerini bu konuda geliştirmeleri ve geleceğin en önemli sektörü haline gelen kod yazma eğitimi ile kendilerine meslek edinmelerini çok istiyoruz. Bu konuda Adıyaman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Sılıcon Valley Bilgisayar Laboratuvarında binlerce gencimiz eğitim alacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat ve Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, bilgisayar bağışından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

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