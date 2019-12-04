Son Dakika Haberleri: Gençler Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarıyla tanışıyor
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Gençler Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarıyla tanışıyor

6 saat önce

Kurtuluş Savaşı döneminde, Türk kadınının canla başla ortaya koyduğu mücadele Beyoğlu'nda düzenlenen 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları' konulu seminerlerle gençlere anlatılıyor.

Gençler Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarıyla tanışıyor, System.String[]

Kurtuluş Savaşı döneminde, Türk kadınının canla başla ortaya koyduğu mücadele Beyoğlu'nda düzenlenen 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları' konulu seminerlerle gençlere anlatılıyor.


Türk milleti milli mücadele döneminde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olarak büyük bir zafere imza attı. Muharip olarak cephede çarpışan, silah ve mühimmat yapan ve bunları cepheye taşıyan kadın kahramanlar bu zaferin kazanılmasında büyük rol oynadılar. Beyoğlu'nda, kadın kahramanların milletimizin varoluş mücadelesindeki yerlerini ve önemini gençlerimize anlatmak amacıyla 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları' konulu seminerler düzenlenmeye başlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan okullarda ve Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirilen seminerler bir ay boyunca devam edecek.


Milli şuur aşılanacak


Gençlere milli şuurun aşılanması ve onlarda farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıyan seminerlerde Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş gençlerle bir araya geliyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde; Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Çete Ayşe, Tayyar Rahime ve Halime Çavuş gibi onlarca Türk kadınının milli mücadelenin seyrinin lehimize sonuçlanması için canla başla ortaya koyduğu mücadele gençlere anlatılacak. - İSTANBUL

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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