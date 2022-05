İstanbul Kültür Üniversitesi ve blockchain teknolojileri alanında faaliyet gösteren OXS Bilişim Limited Şirketi (CINOXS) iş birliği çerçevesinde hackathon formatında bir yarışma düzenledi. METABANG adlı hackathon serisinin ilki olan Metabang Local yarışmasında gençler metaverse evrende çarpıştı. 5'er kişi 4 grup halinde yarışan gençler, 2 gün 1 gece boyunca yoğun bir şekilde çalıştı. Yarışmada, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ekiplerden IEEE Universe birinci oldu.

METABANG adlı hackathon serisinin ilki olan Metabang Local, Kültür Üniversitesi öğrencilerinin yarışmacı olduğu bir yarışma olarak gerçekleştirildi. 2023'te İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'deki tüm üniversitelerin yazılım alanında kendine güvenen öğrencilerinden oluşan ekiplerinin yarışacağı METABANG PRO, 2024'te ise dünya çapında üniversitelerin ekiplerinin yarışacağı METABANG GLOBAL adlı yarışmalarla serinin tamamlanması planlanıyor.

5 CUMHURİYET ALTINI VE 2 BİN 500 DOLAR ÖDÜL VERİLDİ

METABANG adlı yarışma serisinin ilki olarak gerçekleşen METABANG LOCAL adlı yarışmada, 5'er kişiden oluşan 4 ekip halinde birbiriyle yarışan İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, 2 gün 1 gece boyunca yoğun bir şekilde çalıştı. Kıyasıya yarışan 4 ekip arasında IEEE Universe adlı ekip birinci olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nden beş Cumhuriyet altını, OXS Bilişim Ltd. Şti.'den 2 bin 500 dolar ödülü almaya hak kazandı. Birbirinden başarılı uygulamaları bu kadar kısa sürede tasarlayıp hayata geçirebilen tüm ekiplerin üyeleri, İstanbul Kültür Üniversitesi ve OXS Bilişim Limited Şirketi tarafından ayrıca ödüllendirildi. Şirketin CEO su Can Azizoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gösterdiği üstün başarıyı ayrıca ödüllendirerek her biri ile proje bazlı sözleşme imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Metabang Hekatonda kapsamında düzenlenen ödül töreninde ise ekipler önce projelerini sundu ardından birinci açıklanarak ödülün sahibi belli oldu. Uzman isimlerden oluşan jüri üyeleri ise birinciyi belirlerken projenin multidisipliner olmasından tasarımına, yazılımdan oyunlaştırmaya kadar birçok kriteri göz önünde bulundurdu.

4 GRUP YARIŞTI

Etkinliğe ilişkin bilgi veren İKÜ Bilgi Sistemleri Daire Başkan Yardımcısı ve Yazılım Grup Müdürü Gökhan Uluçay, "Metaverse (kurgusal evren) günümüzün teknolojisi olarak konuşuluyor ve hayatımıza girdi. Birçok firma bu konuda yatırım yapıyor. Biz de bu etkinliği düzenlerken metaverse'i kavramsal olarak değil de öğrencilerimizin orada bir uygulama geliştirmesini istedik. Büyük firmaların yer aldığı bir platforma öğrencilerimizin hayal güçlerine bağlı olarak geliştirdikleri oyunları yüklemelerini istedik. Etkinlik 1 gece 2 gün sürdü. Öğrenciler sonunda çok güzel çıktılar üretti ve sundular. Bizim orada 4 arazimiz var o nedenle 4 grup yarıştı. Her grupta 5 öğrenci vardı" dedi.

NFT ÜRETMELERİNİ DE İSTEDİK

Ekiplerin çok başarılı ve birbirine yakın olduğunu aktaran Gökhan Uluçay, "Burada başarılı olmak için grupların multidisipliner olması gerekiyordu. NFT'de üretmelerini, ziyaretlerine gelenlere de o NFT'yi vermelerini istedik. Çok iyi bir optimizasyon gerekiyordu be yazılımı ön plana çıkardı. İlgi çekmesi gerekiyordu bu da görsel ve oyunlaştırmayla ilgiliydi. Gruplar hibrit şekilde oluşturuldu ve sunumlarında da hangi noktada hangi ihtiyacı karşıladıklarına yönelik detaylı bilgi aktardılar. Birinci olan grup oyunlaştırma tarafını çok güzel dizayn etmişti. Bütün gruplar birbirine çok yakındı, güzel işler çıkardı birini seçmek zorundaydık. Birinci olan gruptaki her arkadaşımıza birer cumhuriyet altını verdik. Coinoxs firmasıyla güzel bir iş birliği yaptık ve devamını da sağlayacağız. Onlar da birinci olan ekibi 2 bin 500 dolar ile ödüllendirdi. Diğer öğrencilerimize de teselli hediyesi freelance kontrat teklif edildi ve bluetooth kulaklığın sahibi oldular" ifadelerini kullandı.

AZİZOĞLU: GENÇ ARKADAŞLARIMIZA YETENEKLERİNİ GÖSTERMESİ İÇİN FIRSAT VERMEK İSTEDİK

Coinoxs kurucusu ve CEO'su Can Azizoğlu ise "Blockchain teknolojileri olarak Türkiye merkezli bir firmayız. Yurt içi ve yurt dışında firmalara blockchain teknolojisi hizmetleri veriyoruz. Buraya da arkadaşlarımızın içerisindeki yetenekleri keşfetmek için geldik. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere de her zaman gitmek istiyoruz çünkü başka Türkiye yok burası bizim ülkemiz her zaman daha ileriye birlikte yürüyeceğiz. Arazilerimizi arkadaşlara tahsis ettik. Dünyada bir ilk olarak hackathon bünyesinde aplikasyon kurdular. Öğrencilerden beklediğimden 10 kat daha fazla performans gördüm. Local bir etkinlikti öğrencilerin 2 gün 1 gecede yaptıkları şey aslında bir meslek grubunun hayatını kazanmak için yaptığı işler. Öğrenciler bir gecede meslek edindi. Kendileriyle freelance kontratlar yapacağız, onları çok daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Türk insanı çok vizyoner, başarılı olmak için çok hırslı. Aslında bizi ayakta tutan bu hırs. Geleceğe çok umutlu bakıyoruz. Hem genç arkadaşlara yeteneklerini göstermesi için fırsat vermek hem de bu alana ilgi duyan arkadaşlara ilham olmak istedik" diye konuştu.

"MUTLULUĞUMUZ ŞU ANDA ANLATILAMAZ"

Çoğunluğu Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu IEEE Universe ekibi yarışmada birinci oldu. IEEE Universe adına konuşan Mahmut Özer Gözükırmızı, "Biz böyle çekişmeli yarışmaları seven bir ekibiz. Birbirimize güvendiğimiz için yapabileceğimizi düşündük. Herkes bildiği işi yaptı ve kazandık. Normalde böyle bir şey geliştirmek haftalar, aylar alabilir ama etkinlikte 2 gün 1 gece hiç uyumadan bu projeyi geliştirmek bize geleceği gösterdi, tecrübe oldu. Kaçış odası tasarladık. Kısıtlı alanda sürekli kendini tekrar eden bir bulmaca yaptık gibi ama her başlangıç noktasına geldiğinizde değişiyor. Harita tasarladık, görsel hazırladık. Yazılımda kendimize güveniyorduk bu kadar çekişmeli olacağını düşünmedik. Tasarım bizim zayıf alanımızdı arkadaşlar tasarımı yapmış. Heyecanımız vardı gecenin başlarında onu yendik. Mutluluğumuz şu anda anlatılamaz" dedi.