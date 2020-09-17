Gençler Mevlânâ için yazacak - Son Dakika

Gençler Mevlânâ için yazacak

Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak maksadıyla bu yıl 10'ncusunu düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması başladı.

Gençler Mevlânâ için yazacak, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak maksadıyla bu yıl 10'ncusunu düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle tertip edilen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı. Gençlerin, Hazreti Mevlana'nın sevgisini istedikleri gibi anlatacakları yarışmanın bu yıl konusu serbest olarak belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, kültürel çalışmalara önem verdiklerine dikkat çekerek, "Belediyemizin 12 kültür merkezi var. Bu kültür merkezlerinde birçok faaliyeti toplumun farklı kesimleriyle icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu merkezlerden faydalanabilmeleri için zemin hazırlıyoruz. Edebiyat ve kültürle gönülleri fethediyoruz. İnşallah, yakın zamanda merkezlerimize bir yenisini daha ekleyerek Şadırvanlı Han'ı hizmetinize sunacağız" dedi.

Mevlana Şiir Yarışması'na ilginin her yıl daha da arttığını ifade eden Başkan Dündar, yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını söyledi. Dündar, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yarışmamızı Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü ile gerçekleştiriyoruz. Bu yarışma ile geleceğin şairlerini yetiştiriyoruz. Yarışma neticesinde jüri üyelerimizin beğendiği eserler kitap haline getiriliyor. Bu yıl öğrencilerimiz eserlerini Mevlana başlığı altında serbest olarak yazacak. Bütün edebiyatsever öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyorum" diye konuştu.

"Öğrenci okumaya teşvik ediliyor"

Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, "Anadolu'nun Türk ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Hazreti Mevlana'nın, belediyemizin düzenlediği faaliyetle her yıl anılması bizleri oldukça mutlu ediyor. Öğrencilerimiz, Mevlana'yı yazabilmek için detaylı bir araştırmaya giriyor. Burada öğrenci okumaya teşvik ediliyor. Başkanımız, yatırım projelerinin yanında eğitim ve kültür alanında da ciddi çalışmalar yapıyor. Yarışmaya katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmanın müracaatları, mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine e-posta yoluyla yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen genç şairler, (0224) 270 70 42 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışma sonunda ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve mansiyon ödülleri için de 3 adet biner TL verilecek. - BURSA

Osmangazi, Edebiyat, Atama, Şiir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençler Mevlânâ için yazacak - Son Dakika

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