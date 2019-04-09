Son Dakika Haberleri: Gençler Mülakat Simülasyonu ile Tecrübe Kazandı

Gençler Mülakat Simülasyonu ile Tecrübe Kazandı

1 saat önce

Tepebaşı Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen mülakat simülasyonu etkinliğinin 5'ncisi 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençler Mülakat Simülasyonu ile Tecrübe Kazandı, System.String[]
Tepebaşı Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen mülakat simülasyonu etkinliğinin 5'ncisi 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje ile her yıl olduğu gibi gençlerin mezuniyet sonrası iş bulma sürecinin kolaylaştırılması, etkili özgeçmiş oluşturmaları ve mülakat deneyimi kazanmaları hedeflendi. Projeye başvuruda bulunarak simülasyona katılan gençler, etkinlik alanında çeşitli kurumların insan kaynakları temsilcileri ile mülakat provası gerçekleştirdi. Beş kuruluşun insan kaynakları birimleri ve sponsorların destek verdiği projeye katılan gençler, iş hayatına atılmadan önce değerli bir deneyim elde ettiklerini belirtti. Şirketlerin yetkilileri ise proje ile özel sektörün gençler ile buluşma şansı yakaladığını ve staj programlarını tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

Tepebaşı Gençlik Meclisi yetkilileri de bu ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek adına gönüllü gençlere ihtiyaç duyduklarını ve kapılarının Eskişehir'de yaşayan 15-30 yaş arasındaki her gence açık olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: İHA
Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam
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