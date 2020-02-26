Gençler mutluluğu ailede buluyor - Son Dakika

Türkiye'de gençleri daha iyi anlamak ve onların beklentilerine göre yapılacak çalışmalara kaynak olması amacıyla ortaya çıkarılan 'Türkiye'nin Gençleri-İleri Analizler' araştırma kitabı dikkat çeken sonuçlar veriyor. Araştırmada çekirdek ailede yaşayan gençlerin mutluluk oranının diğerlerine göre yüksek seviyede bulunduğu görülüyor.



Güçlü projelere öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), 'Türkiye'nin Gençleri - İleri Analizler' araştırma kitabını İstanbul'da düzenlenen bir lansman programı ile tanıttı. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi'nin konuşmacı olarak yer aldığı lansmanda Türkiye'deki gençlere ait dikkat çeken bulgular paylaşıldı.



Erdoğan: "Gençlerin odağında teknoloji olduğunu görüyorum"



TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, araştırma kitabı hakkında kısa bilgi verdi. Erdoğan, "12 konuda akademik makale üretilmiş oldu. Bu kitapta 12 makale, giriş bölümü ve özet bölümleri var. İstiyoruz ki gençlik alanında çalışması olan her kesim bundan istifade etsin. Amaçlarımızdan biri, faaliyet alanımız olan gençlerle ilgili ayakları yere basın verilerle bilgi sahibi olmak. Bu çalışmanın başka saha çalışmalarında örnek olmasını istiyoruz. Toplumu ilgilendiren sahalardaki çalışmaları özendirmesinin arzu ediyoruz. Akademisyenlerimizin topluma ışık tutacak çalışmalar yapmasını görmek istiyoruz. Burada çıkan görüşlerin gençlikle ilgili çalışmalar yapan STK'ların kamu kuruluşlarına yol göstermesini istiyoruz. Bu çalışmadan bugün teknolojinin merkezinde gençliğin olduğunu, gençliğin odağında da teknolojinin olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.



Bilal Erdoğan son dönemde bir çok konunun kamuoyunda abartılı şekilde değerlendirilip sunulduğunun altını çizerek "İnsanlar manipüle edilmeye çalışıyor. Eğer bu tip akademik saygınlığı olan işlere gerekli değeri verirsek, manipüle edenlerin işini zorlaştırırız diye düşünüyorum. Hedefimiz 2 senede bir bunun devam ettirip gençlikte izlenimleri aktarmak" diye konuştu.



Terzi: "Bu kitap sayesinde gençliğin aslında ne istediği ve ne yapılması gerektiği ortaya çıktı"



TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yaptığı açılış konuşmasında "İş yaparken birbirimizi desteklememiz lazım düsturuyla hareket ettik. Hep beraber bu yükü kaldırmamız gerektiği için bu platformu kurduk. Türkiye'de nitelikli bir toplum oluşturmak misyonuyla çalışıyoruz. Önce kendi STK'ları nitelikli hale getireceğiz. Sloganımız 'Nitelikli STK, nitelikli gençlik, nitelikli toplum'" dedi.



Ömer Faruk Terzi, Türk genç kesimine ışık tutacak araştırma kitabına ilişkin, "İleri analiz çalışması içinde 13 tane akademisyen hocamızla birlikte bir araya geldik. Bu rakamları bize yorumlayın dedik. Onlar da hem anket olarak hem de yaklaşık 100 ayrı araştırmayı da yorumlayarak oradaki verileri de işin içerisine katarak bu kitabı çıkarmış olduk" dedi.



Türkiye Gençlik STK Platformu'nun en önemli kuruluş amacının üyelerinin kurumsal kapasitelerini artırmak olduğunun altını çizen Terzi, "Madem hepimizin hedef kitlesi gençlik, o zaman gençlik nedir, ne ister, bunların ihtiyaçları nedir tespit edilmesi gerekir. Buna dönük 8 bin denekli 2018 yılında Türkiye gençlik profili araştırması yaptık. Aslında bizim ilgilenmiş olduğumuz bizim üyemiz olan gençlik STK'ların ilgilenmiş olduğu kitleyi bir daha onlara hatırlatmış olduk. Tabi bunlar bir yalnızca rakamlardan oluşan verilerdi bunların sosyolojik olarak okunması yorumlanması gerekiyordu. İleri analiz dediğimiz çalışmanın yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



Ortaya çıkan çalışmanın karar alıcılar, politika üretenler ve sivil toplum kuruluşları tarafınca baz alınabileceğine de değinen Terzi, "Daha önce yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz çıktılar artık yorumlanmıştır, bu kitap sayesinde gençliğin aslında ne istediği ve ne yapılması gerektiği ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra bunu siyasilerimiz, bürokratlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahada uygulayacaklardır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Dr. Özdinç: "Gençlerle yetişkinler arasında ciddi bir fark var"



Anlatılan araştırma kitabının editörlük görevini üstelen Dr. Ahmet Özdinç ise söz konusu çalışmanın bir rehber niteliğinde olduğunu belirterek "Öncelikle sivil toplum kuruluşları karar vericilere hepsine birer rehber niteliğinde bir çalışma oldu. Bu rehberle ne yapılabilir? Aslında görmek istediğimiz şey gençler nedir, ne yapıyor, nasıl yapıyor, gençlerin profilleri nasıl şekilleniyor, gençlerin ihtiyaçları nelerdir ve beklentileri nelerdir ; hepsini analiz etmeye çalışan bir çalışma oldu. Aslında şunu görmek lazım; gençlerle yetişkinler arasında ciddi bir fark var. Ciddi bir kuşak farkı var. Bu birazda dijital hayatın getirdiği bir durum. Gençler dijital yerliler olarak tanımlanıyor. Bundan ortaya çıkan ciddi farklar ciddi beklentiler söz konusu, dolayısıyla bunu kitabın içinde net bir şekilde görebiliriz" şeklinde görüş bildirdi.



Dikkat çeken sonuçlardan detaylar



Kitap 12 ayrı başlık üzerinden oluşturulan konular üzerinde yüzyüze anket yöntemiyle 40 soru sorularak, alınan cevapların değerlendirilmesi suretiyle oluşturuldu. Mutluluk, gelecek beklentileri, gençlerin dünyasında eğitim, aile, STK katılımları, zararlı madde kullanımı gibi konular ele alındı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında kamuoyuyla paylaşılan bilgilerle ilgili yapılan ileri analiz çalışması sonuçlarını kitapta yer alıyor.



Araştırmadan elde edilen dikkat çeken sonuçlardan bazıları; çekirdek ailede yaşayan gençler, diğerlerine göre daha çok mutlu. Gençlerin paraya ve zenginliğe verdikleri değer azaldıkça din ve inanca verdikleri önem artıyor. Madde kullanım oranı arttıkça gençlerde mutsuzluk oranı artıyor.



Gençler yetişkinlere göre yüzde 8 oranında daha umutlu şekilde geleceğe bakıyor. Sosyal hayata katılanların gelecek beklentisi katılmayanlara göre daha olumlu. Gençlerin kimlik tercihlerinde annelerinin eğitimleri öne çıktı.



Gelecek beklentisi arttıkça dindarlık düzeyi de artıyor. Dindarlık derecesi yükseldikçe 'komşuluk etmek isterim' oranı düşüyor. Türkiye'deki eğitimin dindarlık üzerinde etkisi yüksek değil. Gençlerin okul eğitiminden beklentisi sınavlara iyi hazırlanmak. Gençler eğitim aldıkça aileyi daha çok önemsiyor.



Çekirdek ailede yaşayan gençler daha memnun ve geleceklerinden umutlu. Yalnız yaşama eğiliminde olan genç erkek sayısı artıyor. Mutluluğun kaynağında aile hala önemli konumda bulunuyor.



Gençlerin STK'lardan beklentileri



STK'ları hayırseverlik kurumu olarak görüyorlar. Kendini gerçekleştireceği bir alan olarak görmüyorlar. Gençler sorunlarını bireysel bir şekilde çözme eğiliminden dolayı STK'lara katılmıyorlar.



Gençlerim ilgi ve faaliyetleri



Gençler beceri ve deneyim odaklı sistematik sporları yerine rahatlama ve daha az teknik bilgi gerektiren sporlara yöneliyorlar. Hobiler, evde müzik dinlemek tv izlemek ve aile bireylerine vakit ayırarak geçiriyorlar.



Dijitalleşme ve kendini ifade etme konusu



Gençlerde de kendini ifadede toplumsal hayata katılım topluma aidiyet ve mutluluk önemli bir durumda yer alıyor. Eğitim düzeyinde ve kendini ifade etme anlamında fark yok. İş hayatında kendini ifade oranları radikal düzeyde azalmakta.



Sonuç olarak; kendilerini gerçekçi bir şekilde ifade edebilecekleri gerçek bir gruba ait hissedecekleri kabul görecekleri sevgi ve saygı ilişkileri geliştirecekleri ortamlara ihtiyaç duyuyorlar. - İSTANBUL