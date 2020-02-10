Gençler namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
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Gençler namağlup şampiyon oldu

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı, 2019-2020 futbol sezonunu namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Gençler namağlup şampiyon oldu, System.String[]

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı, 2019-2020 futbol sezonunu namağlup şampiyon olarak tamamladı. Yeşil-siyahlı kramponlar, bu sonuçla ulusal platformda Gaziantep'i temsil etme hakkı elde etti.


Futbol branşı alt yapısında her yıl elde ettiği başarılı sonuçlarla kupaları arka arkaya müzesine taşıyan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde, 2019-2020 sezonunda ilk başarı haberi U14 kategorisinden geldi. Normal sezon ve play-of müsabakalarının ardından sezonu zirvede tamamlayan yeşil-siyahlı kramponlar, Türkiye Futbol Federasyonu U14 Kategorisi 1. Etap Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Gaziantep'i temsil etme hakkı elde etti.


Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde eğitim gören yıldız futbolculardan kurulu kadrosuyla sezon boyunca yeşil sahaya başarılı bir futbol yansıtan yeşil-siyahlılar, başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak adına Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Şehitkamil Belediyesi futbol alt yapı tesislerinde ara vermeden sürdürecekler.


Akademilerde doğru model izliyoruz


Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından futbol akademilerinde izledikleri modeli değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı yıldız kramponları sahaya yansıttıkları başarılı oyundan dolayı kutladı. Fadıloğlu, "Takımımızı, sezon boyunca yeşil sahaya yansıttıkları başarılı futboldan dolayı kutluyorum. Futbolcularımız, inşallah bundan sonraki etaplarda da Şehitkamil'i ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edecekler. 2019-2020 sezonunda farklı yaş gruplarında mücadele eden ekiplerimiz de birbirinden başarılı sonuçlar elde ederek mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm bu başarılarda futbol akademilerimizde izlediğimiz doğru modelin rolü büyük. Futbol Akademisinde antrenmanlar, çocuklarımızın okul saatlerine göre ayarlanıyor. Çocukların tesislere ulaşımından, kullanacakları branşa özgü materyallere kadar gerekli her türlü kolaylık sağlanıyor. Antrenman planlamaları ve içeriği sporcularımızın yaş gruplarına göre yapılıyor. Tüm sporcu öğrencilerimiz, bizim için çok değerli. Onların akademik ve sosyal başarısı için de büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm bunlar yan yana geldiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Çalışmalarda emeği geçen tüm teknik ekibimizi ve yeşil sahada centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek sporcular yetiştirebilmek adına çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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