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Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?
18 dakika önce
14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendik
Türkiye gündeminden düşmeyen konuların başında ülkenin gittikçe yaşlanan nüfusu geliyor. Hükümet politikalarına göre bu sorunun çözümü, bekarların genç yaşta evlenmesi ve en az 3 çocuk yapmasından geçiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında yaptığı bir konuşmada, "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Aman bunlara dikkat edin" demesi tartışma konusu olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:47
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