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Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?
6 saat önce
14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews.
14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:03
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