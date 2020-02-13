Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar? - Son Dakika Dünya

Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?

6 saat önce

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews

Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?

Sevgililer Günü, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:03 
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