Son Dakika Haberleri: Gençler Nemrut Dağı Milli Park Alanında Doğa Yürüyüşü Yaptı

Gençler Nemrut Dağı Milli Park Alanında Doğa Yürüyüşü Yaptı

42 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyeleri Nemrut Dağı Milli Park alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençler Nemrut Dağı Milli Park Alanında Doğa Yürüyüşü Yaptı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyeleri Nemrut Dağı Milli Park alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Üniversiteli gençler spor ve geziyi birleştirerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunun Arsemia Ören yerinden Nemrut Dağı karşılama merkezinin alt kısmında bulunan yere kadar yürüdü.

Karlı bölgede kar topu oynayan ve kayan üniversiteli gençler gezi kapsamında ayrıca Cendere Köprüsünü gezdi.

Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Burak Yetiş yaptığı açıklamada, "Spor ve geziyi bir araya getirerek insanları spor yapmaya teşvik etmeyi amaçladık. İnsanların artan çevre ve ses kirliliği nedeniyle ilaçlarlara yöneliyor. İlaçla değil doğada yürüyüş yaparak veya doğa da vakit geçirerek bu stresten kurtulabilirler. 'Doğa sizi çağırıyor, bu sese kulak verin' sloganıyla herkesi doğaya davet ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 60 üniversite öğrencisinin katıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Ören, Adıyaman Üniversitesi, Nemrut Dağı, Güncel
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